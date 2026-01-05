최은석, 대구시장 출마 "관념적 자산에 기대는 낡은 선택에서 벗어나야"

큰사진보기 ▲최은석 국민의힘 의원이 5일 대구시당에서 기자회견을 열고 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

최은석 국민의힘 의원(대구 동구군위갑)이 경제전문가를 자임하며 대구시장에 대한 도전장을 내밀었다.최 의원은 5일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "대구의 개인소득 최하위, 유일한 마이너스 경제성장은 자원이 아니라 리더십의 문제였다"며 대구시장 출마를 선언했다.최 의원은 "2000년 이후 오늘까지 대구시 예산은 단 한 번도 줄지 않았다"며 "정치적 무게도 있었고 행정 경력도 풍부했다. 예산 네트워크는 차고도 넘쳤지만 왜 계속 제자리였을까"라고 지적했다.이어 그는 "문제는 자원이 아니라 리더십"이라며 "이제는 정치력, 행정 경험, 예산 네트워크 같은 손에 잡히지 않는 관념적 자산에 기대는 낡은 선택에서 벗어나야 한다"고 주장했다.그러면서 "대구시장 선거는 단순한 관리 책임자를 뽑는 자리가 아니라 경제공동체의 대표를 선임하는 일"이라며 "대구를 살릴 수 있는 사람. 정말 일 잘하는 사람을 선택해야 한다"고 강조했다.글로벌 대기업 CEO 경험을 자신의 강점으로 내세운 최 의원은 "기업가 정신, 도전과 혁신의 문화, 성공 DNA, 선진 경영 시스템을 국가 행정과 공공 영역에 이식해야 한다는 요구는 시대적 필연"이라며 자신이 가장 적임자라는 점을 내세웠다.그는 "글로벌 대기업의 최전선에서 전략을 세우고 조직을 움직이며 실행과 성과로 증명해 왔다"며 K-푸드 브랜드 '비비고'와 K-뷰티 유통 플랫폼 '올리브영'의 성장 과정에 참여한 경험을 언급했다.그러면서 "'경영 DNA'를 대구 시정에 과감히 접목하겠다"며 '803 대구 마스터플랜'을 제시했다. 팔공산에서 착안한 숫자를 대구의 새로운 브랜드로 만들겠다는 각오이다.최 의원은 "8대 산업으로 기둥을 세우고 정주 환경을 획기적으로 개선해 대구를 명실상부 대한민국 3대 핵심 도시로 올리겠다"며 ▲8대 전략산업 육성 ▲AI 대전환과 나노 기술을 기반으로 한 산업 고도화 ▲청년 스타트업 생탸계 조성 등을 강조했다.최 의원은 '왜 이길 가능성이 낮은 선거에 나서느냐'는 질문에 "누군가는 참담한 대구 경제의 현실을 외면하지 않고 기득권 정치 논리가 아니라 대구가 나아가야 할 미래를 말해야 하기 때문"이라며 "안락한 울타리를 박차고 나와 멈춰선 대구의 성장 엔진을 다시 돌리기 위해 기름을 뒤집어쓸 각오로 나섰다"고 말했다.최 의원은 "과거 대구시민들의 선택이 지금 어떤 결과로 나타났는가는 우리 당원들을 포함해 시민들이 너무나 잘 아실 것"이라며 "이제는 현명한 대구시민들이 다시 한 번 과거의 실패를 반복하지 않을 것이라고 확신한다"고 했다.지역 현안인 대구경북(TK)통합신공항 이전과 관련 그는 "신공항이 대구경북의 여러 산업에 미치는 영향 등을 고민해 최대한 빨리 하고자 하는 생각은 충분히 공감한다"면서도 "정부가 주도적으로 해야 할 사업"이라고 강조했다.최 의원은 "처음부터 가능하지도 않았던 '기부대양여'라는 사업 구조를 설계했던 것에서 문제가 많았다"며 "평생 기업을 해봤지만 지금 이런 구도에서는 SPC(특수목적법인)에 들어올 회사가 전무하다. 결국 군공항 이전 사업은 정부 주도로 해야 한다"고 주장했다.이는 이철우 경북도지사가 대구와 경북이 각각 1조씩 빌려 먼저 착공하고 정부에 예산 지원을 요청하자고 한 발언에 대해 부정적인 의견을 낸 것으로 보인다.전직 대통령 윤석열씨가 '12.3 비상계엄'을 선포했다가 탄핵당한 것에 대해서는 "탄핵과 조기 대선, 정권 교체로 대구시민들은 어둡고 어려운 터널을 지나온 것 같다"며 "이제는 새로운 미래에 대해 이야기해야 할 때"라고 말했다.그러면서 "지방선거에서 국민의힘이 이길 수 있도록 전체적으로 잘 단합하고 통합의 길로 나아갔으면 좋겠다"며 "여러 중진 의원들이나 대표 하셨던 분들이 이미 사과도 많이 했다. 그런 부분에 대해서는 다 정리된 것 아닌가 생각한다"고 주장했다.