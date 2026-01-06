6월 지방선거 전까지 대전-충남 통합? 위험한 발상

▲지난 12월 18일 대통령실은 이재명 대통령이 대전·충남 지역 여당 국회의원들과의 간담회에서 지방선거 이전까지 행정통합을 완료하기로 뜻을 모았다고 밝혔다. ⓒ 대통령실 관련사진보기