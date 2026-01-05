"세계 깡패 미국 규탄... 트럼프, 1급 전쟁범죄로 재판 넘겨야"

큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대-경남진보연합, 5일 경남도청 앞 기자회견. ⓒ 경남진보연합 관련사진보기

"세계 깡패 미국을 규탄한다. 날강도 미국의 베네수엘라 침략을 강력히 규탄한다. 미국은 베네수엘라에 대한 침공을 즉시 중단하고 철수하라."

경남지역 진보진영, 시민사회가 미국의 베네수엘라 침공에 대해 이같이 규탄했다. 경남자주통일평화연대(상임의장 황철하), 경남진보연합(상임대표 이병하)이 5일 오전 경남도청 앞에서 '미국 규탄 기자회견'을 연 것이다.이병하 상임대표는 "새해에 우리 모두의 안녕을 기원하는 자리여야 하는데 날강도 미국의 패권을 규탄해 유감이다. 강대국이, 패권국가가 약소국을 침략하는 상황에서 우리나라 보수정치권은 '북한도 그렇게 되었으면 좋겠다'거나 '우리나라도 잘못하면 미국에 그렇게 당할 수 있다'고 한다. 아주 양아치 같은 발언을 하는 국회의원과 정치인이 있다"라며 "6.3 지방선거에서 이런 사람들을 이 땅에서 완전히 뿌리 뽑아야 할 것이다. 우리가 함께하고 연대해서 우리가 희망을 만들어 가야 할 것이다"라고 말했다.유경종 민주노총 경남본부 수석부본부장은 "미제국주의의 전쟁범죄, 베네수엘라 침공을 강력히 규탄한다. 새해벽두부터 세계 사람들을 경악하게 한 침공은 명백한 전쟁범죄이고, 유엔헌장을 위반한 것이다"라며 "미국은 베네수엘라를 마약국가로 호도하고 있다. 미국의 침략이 베네수엘라의 막대한 석유와 광물을 강탈하려는 것임을 세계는 알고 있다. 미국은 어떤 말로 포장하고 감추려 해도 미국의 더러운 침략행위를 감출 수 없다"라고 강조했다.박종권 마산창원진해환경운동연합 공동의장은 "트럼프가 하는 것을 보고 화가 나서 참을 수 없다. 미국은 원래 강도국가, 깡패국가이다. 잘 살던 인디언을 몰아내고 자기들이 주인인 것처럼 했다"라며 "트럼프는 국제법을 위반한 국제전범 1급으로 해서 재판에 넘겨야 한다. 우리는 이대로 그치지 말고 트럼프가 물러나 재판에 설 때까지 투쟁해야 한다"라고 말했다.박 의장은 "미국은 미약 밀수 내지 독재를 이야기 한다. 세계에 독재자가 한 둘이냐. 윤석열 독재 때는 왜 가만히 있었느냐. 국민의힘 국회의원은 이재명 정부가 독재자이기에 베네수엘라 전철을 밟을 것이라 했다. 그러면 미국 보고 이재명 대통령을 체포해 가라는 것이냐. 분노하지 않을 수 없다"라며 "트럼프는 다른 이유를 대지만 근본은 석유 때문이다. 이라크 전쟁도 그렇고 중동 전쟁도 석유 때문이다. 석유는 기후변화를 초래한 주범이다. 석유도 에너지고, 태양광도 에너지다. 석유를 가지고 전쟁 하지만, 태양을 가지고 전쟁하지 않는다. 그래서 태양광, 풍력을 많이 확대하면 석유와 같은 화석연료는 많이 필요 없게 되고, 그러면 전쟁도 없어질 것이다"라고 말했다.김정광 경남평화너머 대표는 "시기와 장소를 불문하고 미국은 언제든지 약소국은 반드시 강압적으로 침략한다는 것을 미국 역사가 증명하고 있다. 다시 경각심을 높여야 하고, 세계 민중이 단결해서 미국 제국주의를 규탄해야 한다"라며 "2차 대전 이후 승승장구하던 미국이 드디어 구체적인 몰락의 길로 들어섰다. 베네수엘라 공습을 통해 대통령을 납치하는 촌극이 벌어졌을 뿐이지, 지상군을 투입하거나 새 정권을 세우기 위한 구체적인 대응이 없다. 그만큼 미국의 힘이 약화되었다는 것을 증명한다. 세계 민중이 단결하면 미국을 몰아낼 수 있다. 반드시 지구상에 제국주의 미국이 존재하지 않는 세상을 만들어야 할 것이다"라고 강조했다.경남자주통일평화연대, 경남진보연합은 회견문을 통해 " '마약수사'는 구실에 불과하고 자주정권 전복과 석유 탈취가 목표였음이 분명해졌다"라며 "'제 버릇 개 못 준다'라고 미국이 미국다운 짓을 했다. 그들은 침략과 약탈로 성장해 왔으며 자신의 이익을 위해서라면 가증스러운 구실을 내세워 야만적인 폭력을 서슴없이 자행했다. 칠레에서, 파나마에서, 쿠바에서도 그러했으며, 세계의 모든 침략 전쟁에는 미국의 개입이 있었다. 특히 그들은 힘이 약하면 약할수록 더욱 잔혹하게 공격했다"라고 밝혔다.이어 "따라서 베네수엘라 사태는 우리와 무관하지 않다. 왜냐하면 그런 미국의 군대가 우리의 군 통수권을 쥐고 있으며 군대를 주둔시키고 전쟁연습을 끊임없이 하기 때문이다. 하여 우리의 의사와 관계 없이, 미국의 이익에 따라 전쟁이 일어날 수 있으며 전쟁은 우리 모두의 파멸이기 때문이다"라고 설명했다.그러면서 "그런데 미군이 마두로 대통령을 체포했지만, 베네수엘라가 미국의 의도대로 되지는 않을 것이다. 오히려 미국은 새로운 늪에 빠진 것이며 수렁에서 허우적이다 깊은 상처를 입게 될 것이다. 왜냐하면 목숨 걸고 석유자원과 국가주권을 지키려는 수백 만의 민병대가 있고 자주적 요구와 의지가 높은 베네수엘라 민중이 있기 때문이다. 또한 평화와 주권과 자주를 존중하는 전 세계 민중이 베네수엘라 민중을 지지하고 연대하여 미국과 투쟁할 것이기 때문이다"라고 덧붙였다.이들은 "한반도의 평화와 함께 모든 나라의 주권과 평화를 열망하는 우리는, 미국의 야만적인 베네수엘라 침략을 강력히 규탄하고 베네수엘라 민중에게 지지를 보내며 함께 투쟁할 것이다"라며 "미국은 베네수엘라에 대한 침략을 즉시 중단하고 철수하라", "미국은 베네수엘라 민중에게 사과하고 마두로 대통령을 즉각 석방하라"라고 촉구했다.