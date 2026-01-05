옥천군, '월 15만 원' 농어촌 기본소득 7일부터 접수

큰사진보기 ▲지난해 12월 4일 황규철 충북 옥천군수와 청산면 민속보존회 회원들이 옥천군청 광장에서 꽹과리를 두드리며 '농어촌 기본소득 시범사업 추가 선정 범군민 축하대회'를 하고 있다. 사진=옥천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

옥천군이 올해 시행되는 농어촌 기본소득 지급 신청을 오는 7일부터 거주지 읍·면 사무소에서 접수받는다.농어촌 기본소득은 인구 감소와 고령화로 인한 농어촌 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 정부가 국정과제로 추진하는 사업이다.옥천군을 포함해 전국 10곳에서 올해부터 2년간 시범사업이 진행되며, 해당 기간 모든 주민에게 매달 15만원의 지역상품권이 지급된다.신청 대상은 옥천군에 주민등록을 두고 30일 이상 거주 중인 주민이다.신청 시에는 신분증과 지역화폐인 향수OK카드를 지참해 읍·면 사무소를 방문해야 하며, 온라인 신청은 불가능하다. 미성년자나 거동이 불편한 주민은 법정 대리인이 대신 신청할 수 있다.첫 지급은 오는 2월 27~28일 이뤄질 전망이다. 지급된 농어촌 기본소득의 사용 기간은 3개월(90일)이다.부당 지급을 막기 위한 관리도 강화된다. 옥천군은 사업 확정일인 지난해 10월 20일 이후 전입자에 대해 3개월간 실거주 여부를 확인할 계획이다.이를 위해 신규 전입자의 주택 임대차 계약서나 공과금 영수증을 확인하고, 필요할 경우 공무원이 직접 출장을 나가 이웃 등을 통해 거주 사실을 점검할 방침이다.