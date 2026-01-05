"독립만세" 외친 청천초등학교 4학년생들, 일제에 연행되다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

▲1930년 1월 30일 기사

▲1930년 2월 2일 기사

▲1930년 2월 15일 조선총독부 경무국 문건

▲1931년 3월 4일 기사

1919년 3.1운동을 시점으로 학생들의 항일투쟁도 기지개를 폈다. 그러다 1929년 11월 3일 광주에서 학생들을 중심으로 시작한 항일투쟁을 기점으로 학생독립투쟁도 커다란 전환을 맞이한다.광주학생항일투쟁은 1929년 10월 30일 전라남도 나주역에서 일본인 학생들이 조선인 여학생을 희롱한 것에서 시작된다.1929년 10월 30일 광주를 출발한 통학열차가 오후 5시 30분경 나주역에 도착했다. 통학생들이 기차역을 빠져나와 출구로 나오는데 당시 광주중학교에 다니는 일본인 학생이 광주여자고등보통학교 학생들의 댕기머리를 잡아당기며 희롱했다.이 장면을 목격한 박준채가 일본인 학생에게 주먹을 날렸다. 순식간에 역 광장에 있던 조선인 학생 30명과 일본인 학생 50명의 집단 싸움으로 번졌다.일본인 순사 모리다는 이유를 묻지도 않고 조선인 학생 박준채의 따귀를 때렸다. 이 장면을 목격한 광주고등보통학교 학생들이 집단으로 항의했다.다음날 광주로 가는 통학열차 안에서 일본인 학생들이 떼를 지어 박준채에게 시비를 걸었다. 그날 저녁 광주를 떠나 송정리로 가던 통학열차 안에서 일본인 학생과 광주고보생사이에 패싸움이 발생했다.이때 통학열차를 운앵하는 일본인 차장이 학생들의 승차권을 압수했다. 일본인 승객들은 "조센징 주제에 건방지다"는 등의 폭언을 했고, 학생들의 반일감정은 폭발 일보직전에 다다랐다.11월 3일, 드디어 광주지역 중등학교 학생들의 반일감정은 폭발하고 말았다. 그날은 단군이 하늘을열고 나라를 세운 개천절이자, 일본 천황의 생일을 기념하는 '명치절'이기도 했다.일제는 일요일 임에도 학생들에게 등교할 것과 신사참배를 강요했다. 이날 광주고등보통학교 학생들은 명치절 기념식에서 기미가요 제창과 신사참배를 거부했다. 10월 30일 일본인 학생들의 여학생 성희롱 사건을 편파보도한 광주일보사를 방문헤 윤전기에 모래를 끼얹었다.신사참배를 마치고 나온 일본인 학생이 조선인 학생을 단도로 찌르는 사건까지 발생했다. 분노한 광주고등보통학교 학생들은 일본인 학생이 다니던 광주중학생을 찾아가 주먹으로 응징했다.분노는 확산됐다. 학교로 돌아온 광주고등보통학교 학생들은 항일투쟁을 논의한 뒤 시내로 진출했다. 학생들은 '조선독립만세', '식민지 노예교육 철폐', '일제타도' 등의 구호를 외치며 가두행진을 시작했다. 인파는 순식간에 불어났다. 당시 조선총독부 전남도청에 이르자 시위대는 3만명에 이르렀다.1929년 11월 12일 광주고등보통학교 학생들은 2차 거리시위를 전개했다. 일제는 이날 시위에 참가한 광주고보학생 300여 명, 광주농업학교 학생 100여 명을 체포했다. 시위에 참여한 학생은 전부 무기정학 처분이 내려졌다. 학교는 무기한 휴교했다.이런 소식은 빠르게 퍼져나갔다. 12월 9일부터 서울 지역 학교에 다디던 학생들의 항일투쟁이 시작됐다. 학생들의 항일투쟁은 이듬해인 5월까지 지속됐다. 총5만4000여 명이 참여했다.12월 9일 하루에만 시위 학생 1200여 명이 경찰에 체포됐다. 이후 12월 13일까지 서울 지역에서만 학생 1만 2000여 명이 시위, 동맹휴학에 참여했고 그중 1400여 명이 체포되었다. 서울 지역에서만 45명이 구속되었고 이 가운데 35명이 최종적으로 재판에 회부되었다.1930년 3월까지 전국 320여 개교에서 학생 5만4000여 명이 참여했다. 1462명이 퇴학, 3000여 명이 퇴학 혹은 무기정학 처분을 받았다.광주에서 시작된 학생독립투쟁의 불씨는 충북에도 옮겨 붙었다. 청주농업학교(현 청주농업고등학교), 청주고등보통학교(현 청주고등학교), 충주 대소원보통학교, 괴산공립보통학교(현 명덕초등학교)로 불씨가 옮겨붙었다.괴산 청천공립보통학교(현 청천초등학교)도 예외가 아니었다. 청천초등학교 학생들은 1930년 1월 28일 괴산군 청천면 시장에서 '독립만세' 내용이 담긴 격문을 뿌리며 시위를 전개했다. 이 과정에서 4학년 급장 우병철(禹柄喆) 등 45명이 연행됐다.이런 상황은 동아일보 등 언론기사를 통해 확인된다. 1930년 1월 30일 자 <동아일보> '청천보교생 동요'(3면)란 기사에 따르면 청천공립보통학교 4학연 일동이 광주학생사건 관련 만세를 부르다 경찰에 연행돼 엄중 취조를 받았다.1930년 2월 2일 자 <중외일보> '청천보교생, 전부 구류 처분, 지난 29일에 청주로 송치' 기사에 따르면, 청천 장날을 이용해 만세를 부르고, 삐라(=격문)를 뿌린 청천초등학생은 일제 경찰에 체포됐다. 조선총독부 괴산경찰서로 압송된 학생 중 최고 25일에서 최저 10일 구류를 언도받고 청주형무소로 송치됐다.1930년 2월 15일 조선총독부 경무국이 작성한 '학생사건 인쇄물 송부에 관한 건' 문서에는 청천공립보통학교 4년생 급장(級長) 우병철(禹柄喆)이 주도해 청천면 시장에서 시위가 발생했다고 기록돼 있다.아쉽게도 우병철 외 다른 참여학생들의 명단은 확인하지 못했다. 다만 <독립운동사 제9권> '학생운동사'에서는 <조선일보> 기사를 바탕으로 괴산청천초등학교 학생 중 조태용(趙泰瑢)·신창범(申昌範)·권한성(權漢星)·임현상(林賢相)·경기동(慶箕東)·신현빈(申鉉斌)·경정복(慶正福) 등의 지방 청년이 구속됐다고 기재하고 있다.하지만 조선총독부경무국 문서(1930년 2월 15일 작성) ''학생사건 인쇄물 송부에 관한 건'에는 조태용(趙泰瑢)의 경우 청천초등학교가 아니라 괴산공립보통학교(현 명덕초등학교) 재학생으로 기록돼 있다.우병철을 비롯, 신원이 기술된 위 인원들 중 국가보훈자 공훈자명단에 들어가 있지는 않다. 또 독립기념관 '독립운동가인명사전'에도 등재돼 있지 않았다.1931년 3월 4일 자 <동아일보> '보교수업료 면세를 결의' 기사에 따르면 청천초등학교 학생과 학부모들은 '무상교육 투쟁'을 벌였다.기사에 따르면, 청천조등학교후원회는 총회를 열고 '수업료 면제' 투쟁을 결의하고 운동을 진행하기로 결정했다.이들은 ▲수업료 전액을 면제할 것 ▲전체 학생 면제가 어려울 경우 가난한 아동에 한해 우선 면제할 것 ▲ 수업료는 학생에게 독촉 치 말 것 등을 요구하고, 성명서를 발표하기로 했다.청천초등학교는 1921년 청천공립보통학교로 개교했다. 2024년 2월 7167명의 졸업생을 배출했다. 학교가 위치한 괴산군은 대표적인 인구감소 지역이다. 노령화 여파를 맞으면서 2024년도 신입생은 4명에 불과했고 2025년 기준 학생수는 32명이다.100년이 넘은 독립운동 명문학교지만 학령인구 감소에 따라 폐교위기를 맞고 있다.1920.6.30. : 청천공립보통학교 설립인가1921.4.12. : 청천공립보통학교 개교1996.3.1. : 청천초등학교로 교명 변경2023.12.29. : 제99회 졸업 (총 졸업생 7167명)2024년 3.4 : 신입생 4명 입학2025년 기준 : 학생수 32명