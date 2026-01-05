정권은 바뀌어도 행정은 안 바뀐다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 충북 진천 국가공무원인재개발원에서 '국민주권시대, 공직자의 길'을 주제로 열린 70기 5급 신임관리자과정 교육생 특강에서 연단에 올라 참석자들의 박수에 화답하고 있다. 2025.7.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 건국대 교수, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했습니다.

대한민국은 세계가 놀랄 만큼 빠르게 성장한 나라다. 그러나 지금 우리 사회를 지배하는 분위기는 더 이상 '성장'이 아니라 '정체'와 '불안'이다. 잠재성장률은 떨어지고, 산업은 반도체·자동차·조선 같은 기존 주력산업에 지나치게 의존하고 있다. 대기업과 중소기업의 생산성 격차는 벌어지고, 가계 부채는 늘어나며, 자산은 부동산으로 쏠린다. 사회는 고령화와 저출생, 지역 소멸, 세대 갈등으로 흔들리고 있다.대한민국의 문제는 이런 구조적 위기가 하루아침에 생긴 것이 아니라는 점이다. 1987년 민주화 이후 우리는 선거와 절차의 민주화에는 성공했지만, 정작 국민의 삶을 바꾸는 행정과 정책은 거의 바뀌지 않았다. 정권은 여러 번 교체됐지만, 행정의 작동 방식은 그대로 유지되었다.김대중 정부는 외환위기 속에서 구조조정과 투명성을 강화했고, 노무현 정부는 참여민주주의와 정부 혁신을 시도했다. 이명박 정부는 '작은 정부'를 내세웠고, 문재인 정부는 사회적 가치를 강조했다. 방향은 달랐지만 결과는 비슷했다. 정부는 바뀌었지만, 행정은 바뀌지 않았다.정부의 행정은 여전히 부처 중심이고, 법률과 규정 중심이며, 책임 회피적이다. 정부 부처 간 칸막이는 견고하고, 복합적인 사회 문제를 다룰 통합적 조정 기능은 약하다. 공무원들은 새로운 시도보다 "문제 안 생기는 것"을 최우선 목표로 삼는다. 감사와 책임 추궁이 일상이 되면서 '아무것도 하지 않는 것이 가장 안전한 선택'이 되었다. 정부의 정책은 현장에서 나오기보다 회의실에서 만들어지고, 삶의 변화보다 보고서의 완성도가 더 중요해졌다.이런 상태에서 저출생, 고령화, 기후위기, 연금개혁, 지역 소멸 같은 문제를 제대로 풀 수 있을까. 정부 규제를 몇 개 없애고 정부 조직을 조금 줄인다고 해결될 일이 아니다. 지금 필요한 것은 정부행정의 태도와 구조 자체를 바꾸는 일이다.이재명 정부는 "국민이 주인인 나라"를 비전으로 내걸었다. 중요한 것은 이 말이 수사가 아니라 현실이 되는 것이다. 국민주권정부란 국민이 선거 때만 주인이 아니라, 정부 정책이 만들어지고 집행되는 정책 과정에서도 주인이 되는 정부다. 그러려면 정부의 행정부터 바뀌어야 한다.첫째, 부처 중심 행정을 함께 문제해결형 행정으로 전환해야 한다. 저출생이나 지역 소멸은 어느 한 부처의 업무가 아니라 국가 전체의 책임이다. 조정 기능 없는 분권은 무책임일 뿐이다.둘째, 정책 실패를 처벌하는 행정에서 학습하고 혁신하는 행정으로 바꿔야 한다. 정책을 시도하다 실패한 사람만 처벌하는 행정 조직에서는 정부혁신이 일어나지 않는다.셋째, 성과를 보고서가 아니라 국민의 삶의 변화로 평가해야 한다. 평가를 위한 평가, 점수를 위한 행정은 이제 끝내야 한다.5년 후 이재명 정부가 끝날 때 국민의 삶을 변화시킨 유능한 정부였다는 국민의 평가를 받았으면 좋겠다.정부나 행정개혁은 공무원을 공격하는 일이 아니다. 오히려 국민을 위해 일하고 싶은 공무원이 일할 수 있도록 만드는 일이다. 진짜 일을 하는 사람이 보호받고, 형식적인 일은 줄어들며, 책임지는 사람이 존중받는 정부 조직이 되어야 한다.지금 우리에게 필요한 것은 작은 정부도, 큰 정부도 아니다. 일하는 정부, 책임지는 정부, 문제를 푸는 정부다. 행정이 바뀌지 않으면 정치의 말은 반복되는 헛된 구호에 불과하다. 이제는 정말로, 주권자인 국민을 위해 정부의 행정이 바뀌어야 할 때다.- 건국대 교수