강기정 시장 "행정통합 첫 사례 만들 것"…추진기획단 출범

▲강기정 광주광역시장이 5일 시청 대회의실에서 열린 올해 첫 정례조회에 참석해 광주·전남 행정통합을 포함한 올해 시정 방향을 설명하고 있다. ⓒ 광주광역시

광주광역시가 광주·전남 행정통합 추진을 전담할 조직을 공식 출범시켰다.강기정 시장은 "지역 주도 성장 국가균형발전의 첫 사례를 만들겠다"며 광주·전남 행정통합을 위해 온 힘을 다해 달라고 당부했다.광주시는 5일 시청 2층 추진기획단 사무실 앞에서 '광주·전남 행정통합 추진기획단 현판 제막식'을 가졌다.행정통합 전담 기구인 추진기획단은 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 발표한 '광주·전남 행정통합 공동 선언'의 후속 조치다.1단, 2과, 16명으로 구성됐으며, 단장은 김영문 문화경제부시장이 맡는다.앞으로 ▲행정통합 관련 행정절차 이행 ▲민관협의체 구성·운영 ▲시민 소통·공론화 지원 등 행정통합 준비 전반을 전담한다.통합이 이뤄지면 그동안 시·도가 역점을 두어 추진해 온 인공지능(AI)·반도체 산업, RE100 산업단지 조성, 민·군 통합 공항 조성 등 초광역 핵심사업 추진에 속도가 붙고, 국가전략산업 유치와 지역 성장동력 확충에 크게 이바지할 것으로 기대된다.강기정 시장은 이날 첫 정례 조회에서 직원들에게 광주·전남 행정통합을 위해 온 힘을 다해줄 것을 당부했다.강 시장은 "통합이 갑작스럽다고 말하는 분들이 있지만, 통합은 1995년부터 30년간 논의된 오래된 이야기"라며 "과거에는 동력이 부족했지만, 이번은 정부의 전폭적 지지, 전남의 선제 제안, 광주의 결단이 맞물린 전혀 다른 도전"이라고 강조했다.특히 광주를 '퍼스트 펭귄'에 비유하며 "광주는 민주주의, 인공지능, 복지, 위기 대응에서 가장 먼저 불확실성에 뛰어든 도시였다"라며 "행정통합 역시 지역 주도 성장 국가균형발전의 첫 사례를 만들어내야 한다"고 말했다.그러면서 "물 들어올 때 노 저으라는 말이 있듯이 지금이 기회이다. 우리는 지금 가보지 않은 길을 가기 위한 용기가 필요하다"며 "행정통합이라는 쉽지 않은 길에 공직자들이 역사적 순간의 주역이라는 자부심으로 함께해 달라"며 고 당부했다.