[주장] '김어준 뉴스공장'서 사우나실 사진 공개, 부적절하다

▲공적 권한을 가진 이들이 공적 정보를 다루는 방식에는 늘 절제가 필요하다. 지금은 사우나실 사진 한 장일지 모르지만, 이런 방식이 반복된다면 그다음은 무엇이 될지 누구도 장담할 수 없다. 강훈식 비서실장은 윤석열의 비밀 통로 사진을 공개하며 해당 통로가 완공된 날이 윤석열이 언론과의 출근길 약식기자회견을 종료한 시점이라고 밝혔다. 그것이 무엇을 뜻하는지 본인 또한 자문할 필요가 있어 보인다.