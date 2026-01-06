[주장] '김어준 뉴스공장'서 사우나실 사진 공개, 부적절하다

지난달 30일 KBS는 용산 대통령 집무실 내부에 설치돼 있던 사우나실 모습을 담은 영상을 공개했다. 대통령경호처가 윤석열 전 대통령을 위해 조성한 시설로, 편백나무로 만든 2평 남짓한 건식 사우나였다. 지난해 7월 <한겨레>가 용산 집무실 내 사우나실 존재를 보도한 바 있지만, 실제 내부 모습이 영상으로 확인된 것은 이번이 처음이었다.
하지만 이 영상은 공개된 지 네 시간 만에 KBS 누리집과 유튜브 채널에서 사라졌다. 다음날인 31일, KBS는 영상을 다시 공개하며 삭제와 재공개에 이르게 된 경위를 설명했다. 영상이 공개된 직후 청와대 측에서 해당 공간이 보안시설이라는 이유로 삭제를 요청했고, 내부 법률 검토를 거친 끝에 기자의 양심과 국민의 알 권리를 고려해 다시 공개하기로 결정했다는 것이다.
청와대 측 설명은 이랬다. 용산 전 대통령실 건물은 여전히 보안구역이며, 국방부 영내에 위치한 군사보안구역이라는 점에서 촬영과 공개가 부적절하다는 주장이다. 건물 곳곳에 직원 외 출입금지 표지가 붙어 있다는 설명도 덧붙였다. 이에 대해 KBS는 출입문이 열려 있었고, 진입과 촬영 과정에서 출입금지 표지를 확인하지 못했으며, 현장 인원 역시 취재진을 제지하지 않았다고 해명했다.
사우나실 넘어 비밀통로까지… 강훈식이 '뉴스공장'에 들고간 단독 사진들
이런 와중 강훈식 비서실장이 지난 2일 사우나실뿐만 아니라 용산 전 대통령실 건물의 다른 내부 사진들도 전격 공개했다. 바로 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 생방송에서 말이다. 강 비서실장은 집무실의 사우나실은 물론, 그 옆에 조성된 침실과 응접실 사진, 그리고 외부에서 대통령실 본관까지 가림막을 설치해 바깥의 시선을 피해 들어갈 수 있는 비밀통로 사진을 공개했다.
강 비서실장이 직접 사진을 공개한 이유를 짐작하기는 어렵지 않다. 청와대 이전 시기를 둘러싼 정치적 판단이 있었을 것이고, 사우나실을 먼저 공개한 KBS 보도가 촉매가 됐을 가능성도 크다. 보안 논란이 더 커지기 전에, 차라리 대통령실이 주도적으로 내부를 공개해 불필요한 오해를 차단하겠다는 판단이었을 수도 있다.
문제는 무엇을 공개했느냐가 아니라, 어떻게 공개했느냐에 있다. 대통령 비서실장이 국가 보안시설로 분류돼 왔던 공간의 내부 사진을 특정 매체 하나를 통해서만 '단독 공개'한 방식, 바로 그 점이 문제다. 유튜브 채널이 아닌 지상파나 신문이었어도 본질은 달라지지 않는다.
국민의 알 권리를 위해 대통령실 내부 모습을 공개하겠다는 판단이 섰다면, 그 정보는 모든 언론이 공평하게 접근할 수 있도록 제공돼야 했다. 보도자료든, 브리핑이든, 최소한 출입기자단을 통한 공식 설명이 뒤따르는 것이 상식적인 절차다. 공적인 정보는 어디까지나 공적인 경로를 통해 공개돼야 한다(이후 강훈식 실장이 공개한 사진들은 다른 언론사들에도 강 실장 제공 혹은 청와대 제공으로 공개됐다).
[관련기사] [사진] 윤석열의 집무실 사우나와 침실... "작은 호텔 만든 것"
https://omn.kr/2gkjv).
이번 사진 공개는 강훈식 비서실장이 같은 채널에서 한미 정상회담 뒷이야기를 전한 것이나 김정관 산업통상자원부 장관이 유튜브 채널 <삼프로TV>에 출연해 대미 협상 후일담을 설명한 사례와도 구분해야 한다. 정상회담 평가나 협상 과정 설명은 일정 부분 개인의 해석과 소회가 섞일 수 있는 영역이지만, 이번에 공개된 사진은 정부가 관리해온 공적 자산이자 공적 기록이다. 공개 방식에 더 엄격한 기준이 요구되는 이유다.
"비판적 지지는 없다"는 매체와의 '우리끼리 소통'이 우려되는 이유
한편 강 비서실장이 출연한 날 김어준씨는 최근 논란이 된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명과 관련해 "저는 이재명 대통령의 결정에 대해서 '그의 결정이 결과적으로 옳은 결정이 되도록 내가 할 수 있는 일을 해야겠다'라고 항상 같은 마음을 가진다"라며 "저는 '비판적 지지' 같은 걸 안 한다"라고 말했다.
문제는 이런 인식이 지배적인 공간에서 청와대 핵심 참모가 공적 사안을 단독으로 공개하고, 그러한 방식 자체에 대한 문제의식 없이 사안이 자연스럽게 소비돼 버린다는 점이다. 권력과 우호적 언론 사이의 관계는 늘 이런 식으로 시작됐다. 선의와 신뢰, '우리가 남이가' 식의 암묵적 공감대 속에서 말이다. 그러나 그 끝은 언제나 비슷했다. 비판은 사라지고, 질문은 줄어들고, 정보의 통로는 점점 좁아졌다.
다행히 이재명 대통령 본인은 취임 이후 비교적 신중한 태도를 유지하고 있다. 기자회견을 자주 열고 국무회의를 공개하면서도, 외신을 제외하면 특정 언론과의 단독 인터뷰를 사실상 하지 않고 있다. 공적 소통을 개인적 친분이나 진영적 우호 관계에 기대지 않겠다는 의지로 읽힌다.
하지만 대통령이 아무리 조심한다 해도, 핵심 참모들이 다른 방향으로 움직인다면 상황은 달라질 수밖에 없다. 공적 정보가 특정 채널을 통해 먼저, 더 많이, 더 상세히 흘러나오는 구조가 굳어지면, 그 자체로 언로(言路)는 왜곡된다. 대통령의 의지와 무관하게, 정보의 흐름은 점점 한쪽으로 쏠리게 된다.
공적 권한을 가진 이들이 공적 정보를 다루는 방식에는 늘 절제가 필요하다. 지금은 사우나실 사진 한 장일지 모르지만, 이런 방식이 반복된다면 그다음은 무엇이 될지 누구도 장담할 수 없다.