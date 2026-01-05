안양시의회, 요양원 관련 예산 삭감... "무시하는 처사" 반발

큰사진보기 ▲전국요양보호사협회 경기지부 안양지회, 안양시의회 앞 기자회견 ⓒ 전국요양보호사협회 경기지부 안양지회 관련사진보기

"얼마 되지도 않은 예산을 잘라, 우리 존재 자체를 무시하는 처사다."

전국요양보호사협회 경기지부 안양지회(아래 안양지회)가 5일 안양시의회 앞에서 기자회견을 열어 노인돌봄노동자 관련 예산을 삭감한 안양시의회를 강하게 비판했다.안양지회에 따르면 시의회는 지난달 말 예산 심의 과정에서 방문요양보호사나 학습지교사 간식비 등으로 지원하던 1060만 원을 전액 삭감했다. 또 요양원 종사자와 운영자 화합을 위한 행사비 3050만 원 중 2천만 원을 삭감했다.안양지회는 기자회견에서 "이번 결정은 돌봄노동의 가치를 외면하고 요양보호사의 존재를 가볍게 여기는 명백한 퇴행적 결정"이라며 "예산 삭감에 대해 사과하고, 즉각 복원하라"고 요구했다.이어 "돌봄노동자의 처우와 노동환경 개선은 곧 돌봄 서비스의 질과 직결된다"며 "돌봄노동자를 지원하지 않겠다는 것은 어르신 돌봄의 질 저하를 감수하겠다는 것이며, 사실상 돌봄을 포기하겠다는 선언과 다르지 않다"라고 예산 복원 필요성을 강조했다.그러면서 "안양시는 올해 초고령사회에 진입할 것으로 보이고, 따라서 장기요양과 돌봄서비스는 앞으로 지역 복지의 핵심 축이 될 것"이라며 "요양보호사 처우개선과 지위 향상을 위한 실효성 있는 대책을 마련하라"고 덧붙였다.안양지회 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "저임금과 불안정한 노동 환경에서 꿋꿋하게 자리를 지키는 노동자들을 위로하기 위한 얼마 되지도 않는 예산을 삭감한 것은, 우리 존재 자체를 무시하는 처사"라고 분통을 터뜨렸다.이 문제와 관련해 안양시의회 한 의원은 "예산 심의 과정에서 필요성에 대한 이야기가 오간 사안"이라며 "현 상황에서 당장 복원은 어렵고, 추가경정예산을 짜면서 논의가 필요하다"라고 해명했다.