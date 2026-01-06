새해 첫 날부터 쿠팡 알바... 혈압을 재라고 했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

2026년 병오년 말의 해가 떠올랐다. 새해 첫날, 무얼 할까 하다가 쿠팡 알바나 나가자는 생각이 들었다. 신정은 목요일이고, 다음날은 출근을 한다. 기존에 나가던 인천센터는 일이 새벽 4시에 끝나고 집에 오면 5시가 넘기 때문에 알바를 하기엔 무리가 있었다. 그러다가 부천센터를 생각하게 되었다.부천센터는 집에서 가장 가까운 버스정류장에 셔틀버스가 있는가 하면, 업무 종료 시각도 인천보다 이른 새벽 2시 반이었다. 집에 오면 4시 가까이 될 것 같지만, 금요일 이후엔 또 주말이 이어지니까 잠을 좀 줄이면 충분히 일을 할 수 있지 않을까 싶었다. 일급은 인천이 12만 원인 것에 비해 2만 원 적은 10만 원이지만, 1월 1일은 법정 공휴일이다.쿠팡에서는 법정 공휴일에 기존 시급의 1.5배 정도를 지급하고, 그래서 지원 경쟁률이 높다고 들었다. 업무 확정이 나면 1.5배의 시급을 받고 일을 하고, 그게 아니면 아이들과 시간을 보내야지라는 생각으로 지원 버튼을 눌렀다. 센터를 옮기면서 업무도 바꿔보자는 생각으로 기존에 하던 입고가 아닌 출고로 지원 버튼을 눌렀다.아! 참고로 부천센터는 프레시센터였다. 그러니까, 신선식품 등을 관리하는 냉장/냉동 물류센터. 부천센터는 인천센터에 일을 나가는 동안에도 몇 번 지원을 해봤는데, 좀처럼 확정이 나질 않았다. 법정 공휴일까지 겹쳤으니, 일을 하기 쉽지 않겠지 생각하고 있었는데, 예비 1차에 걸렸다는 문자가 도착했다. 업무 취소자가 생기거나 티오가 나면 내 차례가 돌아올지도 모른다는 생각으로 있었는데, 정말 셔틀버스를 타기 2시간 전쯤에 확정 문자를 받았다. 이렇게 1월 1일 새해 첫날부터 쿠팡 알바를 하게 되었다. 올해는 말의 해니까 열심히 달려봐야지. 다그닥다그닥.부천센터는 인천센터와 셔틀버스 어플도 달랐다. 부천센터용 어플을 새로이 다운받아 탑승권을 발급받았다. 셔틀버스는 내가 타는 곳에서 출발을 했다. 버스 출발 시간은 오후 3시 55분. 조금이라도 편한 자리에 앉아 가자는 생각으로 40분쯤 정류장에 갔더니, 익숙한 버스가 깜빡이를 켜놓고 있었다.문을 좀 열어달라는 뜻으로 버스 기사님과 눈을 마주쳤고, 기사님은 알아들었다는 듯이 문을 열어주었다. 버스에 오르자 기사님은 "다음에는 45분부터 문을 열어드립니다"라고 하셨다. 날씨도 추운데 미리 오는 사람은 먼저 좀 태워주면 어디가 덧나나 하는 생각이 들었지만, 내가 알 수 없는 셔틀버스의 시스템이나 기사님의 사정이 있겠거니 싶기도 했다.네, 대답을 하고 자리에 앉았는데 큐알코드를 찍으라고 해서 휴대폰에서 셔틀버스 어플을 열었다. 인천으로 가는 셔틀버스에서는 탑승권도 확인하지 않고 사람들을 태웠는데, 다른 센터의 경험을 고스란히 새로운 센터에 이식할 순 없겠다는 생각이 들었다.집에서 부천센터까지는 멀지 않았다. 1월 1일이라 그런지 길에는 차도 많이 없었다. 부천센터는 6층 건물이었고, 주차장은 건물의 옥상층이었다. 주차장까지는 나선형으로 이루어진 길을 뱅글뱅글 돌아가게 되어있었다. 어지러이 올라간 옥상 버스에서 내리자, 칼바람이 불어왔다. 서둘러 건물 안으로 들어가자는 생각이 들었다.부천센터의 인도인접장은 건물의 2층에 있었다. 이곳에 오기 전 부천센터는 엘리베이터가 한 대뿐이라서 타기 어려우니 웬만하면 계단을 이용하라는 후기를 보았다. 후기대로 사람들은 계단을 타서 움직였다. 줄을 따르는 개미처럼 나도 그들을 따라 계단을 타고 2층으로 내려갔다.인도인접장에 가니 사람들이 기존 사원 라인에서 익숙한 듯 체크인을 하고 있었다. 북적북적한 기존 라인과 달리 그 옆의 '신규 라인'은 한산했다. 신규 라인으로 가서 관리자에게 물었다.그때 다른 관리자가 내게 물었다.관리자는 노트북으로 무엇인가 확인해 보더니, 혼잣말 비슷하게 "아 오늘 있네요. 8명"하고 말했다.자세한 사정은 모르겠지만 부천은 신규를 잘 뽑지 않는다는 인상을 받았다. 인천센터에 처음 쿠팡 알바를 지원할 때 안전교육장에 모인 사람은 대략 50여 명은 넘어 보였다. 그런데 겨우 8명이라니. 그 8명에 내가 속한 것이 운이 좋다고 봐야 할까? 올해는 내 인생에도 운이 좀 따를려나.부천은 신선센터답게 방한복과 방한화를 필수로 착용하게 되어있었다. 업무 체크인을 하고 방한복을 빌리러 갔다. 방한복 대여소에서 직원분이 사이즈를 묻기에, "제가 처음인데요. 엑스라지 입으면 될까요?" 했더니, "아이고 안 돼요 안 돼, 쓰리 엑스는 입으셔야 돼"라는 대답과 함께 옷 한 벌이 내 손에 들렸다. 곧이어 바로 옆에서 방한화까지 챙겼다.방한화는 다리부터 넣어서 상의 팔 부분을 넣게 되는, 하나로 이루어진 옷이었다. 40년 넘게 상의와 하의가 구분되어 있는 옷을 입다가 이렇게 다리와 팔이 모두 연결된 옷은 거의 처음 입어본 거 같아 생경함이 들었다. 아, 아주 오래전 처음 스키장을 갔을 때 빌려 입은 옷이 이런 식이었나?방한복을 입어보기 전에는 몸이 좀 무거워지지 않을까 생각했는데, 다행히 그렇지는 않았다. 다만 역시 자주 입어보지 않은 옷이다 보니 그런 점에서 오는 불편함은 있었다. 가령 화장실에서 볼일을 보려면 팔을 빼고 방한복 팔 부분을 허리에 감싸든지, 붙잡고 일을 봐야 했다. 화장실에 한 번 다녀오니 위아래가 붙어 있는 옷을 입는 여성들에 대한 어떤 존경의 마음까지 들었다.업무 시작을 앞두고 핸드폰 등을 넣으려고 사물함에 갔는데, 인천과 달리 사물함 열쇠가 따로 없었다. 사람들은 각자 개인 자물쇠를 챙겨오든가, 그냥 별도의 잠금장치를 하지 않고 쓰는 듯했다. 이럴 줄 알고 나는 자물쇠를 하나 챙겨왔는데, 사이즈가 맞질 않았다. 사물함에 비해 가져온 자물쇠 고리가 너무 길었다. 에이, 훔쳐 갈 것도 없다는 생각으로 사물함 문을 닫고는 교육장으로 이동했다.교육은 인도인접장과 같은 공간에서 이루어졌다. 신규는 8명이라고 들었는데, 그마저 한 사람은 오질 않았나 보다. 7명이서 교육을 듣게 되었다. 교육은 인천에서 들었던 것과 대체로 비슷했다. 인천과 달랐던 점은 신규 7명 모두 혈압을 측정해서 제출했다는 점이다. 신선센터에서 일을 할 수 있는 적정 혈압은 159/100 이하였다. 나는 151/98이 나왔다.각자 혈압을 재고 측정지를 관리자에게 제출하는데, 한 젊은 청년이 관리자에게 말했다.청년의 최고혈압은 250이 넘게 나왔다. 기계 고장이 아니라면 저 사람은 지금 여기에 있을 게 아니라 병원에 가봐야 하는 게 아닐까 우려스러운 마음이 들었다. 부천에서 혈압에 따른 관리를 하는 것은 아마도 냉장/냉동 창고라는 공간의 특수성이 있기 때문이리라. 다행히 진짜로 기계 이상이 맞았던 건지, 청년은 두어 번 더 혈압을 재보더니 업무에 투입 가능한 수치를 받았다.이런저런 교육이 모두 끝나고서 빨간 조끼를 입은 관리자 둘이 나타나 우리 7명을 엘리베이터에 태웠다. 몇 명은 3층에서 내렸고, 나를 포함한 몇 명은 4층에서 내렸다. 4층 작업장 문을 열자, 신선센터라는 이름답게 차가운 공기가 볼따구니에 와서 부딪혔다.