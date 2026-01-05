고흥군, 농수산물 수출 1억 2400만 불 달성

큰사진보기 ▲고흥군청 전경 ⓒ 고흥군 관련사진보기

전남 고흥군은 2025년도 농수산물 수출 실적을 잠정 집계한 결과 1억 2400만 달러(한화 약 1795억 원)를 기록했다고 5일 밝혔다.이는 전년도 실적을 뛰어넘은 역대 최고치이며, 전국 군 단위 지자체 중 가장 높은 수출액이다.특히 3년 연속 수출액 1억 달러 이상을 유지 농수산물의 글로벌 경쟁력을 입증했다.군은 실적 상승의 주요 동력으로 ▲공격적인 해외 세일즈 마케팅 ▲수출 시장 다변화 ▲현장 맞춤형 기업 지원 등을 꼽았다.고흥군 농업정책과 관계자는 "앞으로 고흥군은 단순한 물량 확대를 넘어 '고흥산(産)'이라면 믿고 먹을 수 있다는 '프리미엄 브랜드 이미지'를 구축하는 데 집중할 것"이라며 "앞으로도 해외 박람회 참가 확대, 수출 물류비 지원, 글로벌 패키징 디자인 개발 등 맞춤형 지원 정책을 통해 'K-고흥 농수산물'의 세계화를 선도하겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 고흥군은 이번 성과를 발판 삼아 2026년 수출 목표액을 1억 5000만 달러(한화 약 2170억 원)로 상향 설정하고, 신규 수출 유망 품목 발굴과 가공 산업 육성에도 더욱 박차를 가할 계획이다.