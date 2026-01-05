큰사진보기 ▲[오마이포토] 국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄 ⓒ 이정민 관련사진보기



트럼프위협저지공동행동, 한국YMCA, 자주통일평화연대, 전국민중행동 등 267개 단체 주최로 5일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 열린 '국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄 기자회견'에서 참석자들이 미국 정부를 규탄하고 있다. 기자회견을 지켜보던 한 외국인관광객(오른쪽)이 피켓을 들고 함께 구호를 외치고 있다.



기자회견 참석자들은 "주권 국가인 베네수엘라 영토에 대한 무단 군사 공격과 현직 국가 원수 납치는 유엔 헌장 제2조4항을 정면으로 위반한 명백한 침략 행위"라며 "'마약 퇴치'는 명분일 뿐 타국의 정권을 무력으로 전복시키고 내정에 개입하려는 전형적인 패권주의이자 현대판 식민 지배 시도"라고 지적했다.



이들은 또한 "작전 비용을 '석유'로 충당하겠다는 발언은 이번 사태의 본질이 베네수엘라의 막대한 에너지 자원을 장악하려는 경제적 약탈에 있음을 보여준다"며 "국제법 위반, 주권 유린 자행한 미국의 베네수엘라 침공 강력히 규탄! 미국의 주권 유린 규탄! 불법 납치한 니콜라스 마두로 대통령 즉각 석방! 석유 강탈과 식민 지배를 위한 미국의 직접 통치 기도 즉각 중단!" 등을 촉구했다.



큰사진보기 ▲국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄트럼프위협저지공동행동, 한국YMCA, 자주통일평화연대, 전국민중행동 등 267개 단체 주최로 5일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 열린 '국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄 기자회견'에서 참석자들이 미국 정부를 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

