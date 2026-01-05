민주당 대구시당 "정치적 열세 넘어 지방권력 창출에 도전하자"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 5일 김대중홀에서 2026년도 신년 단배식을 갖고 오는 6월 치러지는 지방선거에서 승리를 다짐했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

더불어민주당 대구시당이 올해 6월 치러지는 지방선거를 앞두고 "역대 최고의 당선자를 배출하자"며 정권 교체 수준의 승리를 다짐했다.민주당 대구시당은 5일 오전 시당 김대중홀에서 신년 단배식을 갖고 대구에서의 정치적 열세를 넘어 실질적인 지방권력 창출에 도전하겠다는 의지를 밝혔다,이날 단배식에는 허소 시당위원장과 당직자들을 비롯해 지역위원장, 대구시장 출마를 밝힌 홍의락 전 의원, 기초단체장과 지방의원 선거에 나서는 인사등 100여 명이 참석해 의지를 다졌다.허소 위원장은 "이제는 대구에서 15% 득표를 걱정할 단계가 아니다"라며 "이번 지방선거에서 경쟁력 있는 대구시장 후보를 내세워 대구시 권력에 본격적으로 도전하자"고 강조했다.허 위원장은 "국민의힘에 대한 민심 이반이 넓고 깊게 진행되고 있다"며 "후보 전략과 조직 역량에 따라 충분히 민주당 지지로 전환할 수 있다"고 말했다.허 위원장은 민주당이 집권당이면서도 대구에서는 여전히 야당으로 선거에 출마할 후보 발굴도 어렵다는 점을 토로하며 이번 지방선거에서 후보 발굴이 핵심 과제라고 강조했다.그는 "아직 광역의원 출마자가 충분하지 않다"며 "지역위원장과 핵심 당원들이 적극적으로 출마자를 발굴해 달라"고 요청했다. 하지만 기초의원 선거와 관련해서는 "최대한 경선을 원칙으로 준비하겠다"고 밝혔다.허 위원장은 "이번 지방선거 결과 발표 날에는 전국의 동지들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 싶다"며 "대구를 고립된 섬이 아니라 상식과 연대, 활력이 살아 있는 도시로 만들겠다"고 각오를 밝혔다.홍의락 전 의원은 "과거 영남의 중심이던 대구의 위상은 사라졌고 이제는 부산·경남으로 모든 것이 쏠리고 있다"며 "대구의 문제는 땜질식 처방으로 해결될 수 있는 단계가 아니다"라고 말했다.홍 전 의원은 대구 정치의 구조적 한계를 넘어서기 위해서는 전면적인 재설계가 필요하다고 역설했다.그는 "문풍지를 덧대는 식으로는 방이 따뜻해지지 않는다"며 "대구시민들은 불편하더라도 구들장을 걷어내고 보일러를 새로 놓는 선택을 해야 할 때"라고 강조했다. 그러면서 "대구는 이제 어디에 속할 것인가를 선택해야 한다"며 "30년 동안 변화가 없었던 정치 구도를 바꿀 때가 됐다"고 말했다.이어 그는 "정치는 잘하느냐 못하느냐의 문제가 아니라 누구에게 속하느냐의 문제"라며 "대구가 민주당에 속할 때 시민들에게 제공되는 서비스와 정책의 질도 달라질 것"이라고 주장했다.단배식 참석자들은 대구시당이 준비한 '지선승리'라고 적힌 떡 케익을 자르며 지방선거 승리를 다짐했다.