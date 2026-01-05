사회민주당 대전시당 "베네수엘라 무력 침공, 국제법 위반... 규탄한다"

큰사진보기 ▲사회민주당. ⓒ 사회민주당 관련사진보기

사회민주당 대전시당이 미국의 베네수엘라 무력 침공과 니콜라스 마두로 대통령 강제 연행에 대해 "명백한 국제법 위반이자 주권 침해 행위"라며 강력히 규탄했다.대전시당은 지난 4일 발표한 논평에서 "미국이 베네수엘라의 수도에 군대를 투입해 국가원수를 강제로 연행한 것은 국제법과 유엔 헌장이 금지한 무력 사용에 해당한다"며 "이는 체포가 아니라 주권국가에 대한 명백한 침공"이라고 비판했다.이어 "마두로 정권이 오랜 기간 선거 부정과 인권 탄압, 경제 파탄을 초래한 것은 분명한 사실이지만, 그 책임은 국제사회가 합법적 사법 절차를 통해 물어야 한다"며 "특정 국가가 자의적으로 군사력을 동원해 정의를 집행하려는 행위는 국제법 질서를 근본적으로 무너뜨린다"고 지적했다.사회민주당 대전시당은 특히 미국이 이번 작전을 정당화하는 근거로 '국제사법 절차'가 아닌 '자국 형사법상 마약 범죄 혐의'를 내세운 점을 문제 삼았다.시당은 "이는 국제정의의 실현이 아니라 미국 사법권의 역외 무력 행사"라며 "국제법의 보편성과 다자주의 질서를 훼손하는 위험한 전례를 남겼다"고 밝혔다.또 "이러한 행위가 용인된다면 국제질서는 법이 아닌 힘에 의해 재편될 것"이라며 "그 피해는 약소국과 시민들에게 전가될 것이고, 한반도를 포함한 동북아 정세에도 심각한 영향을 미칠 수 있다"고 우려했다.사회민주당 대전시당은 대한민국 정부에 국제법 존중의 원칙적 입장을 명확히 밝힐 것을 촉구했다. 이들은 "동맹국이라는 이유로 국제법 위반을 묵인하거나 정당화해서는 안 된다"며 "정부는 국제법 준수와 주권 존중의 입장을 분명히 밝혀야 한다"고 요구했다.또한 "국제사회는 독재 정권의 인권 유린에 대한 책임을 유엔과 국제형사재판소(ICC) 등 합법적 기구를 통해 물어야 한다"며 "베네수엘라 국민의 민주적 열망은 존중돼야 하지만, 그 과정은 반드시 국제법의 틀 안에서 이루어져야 한다"고 강조했다.사회민주당 대전시당은 유엔 안전보장이사회에 대해서도 "이번 사건에 대한 긴급회의를 열어 국제법 위반 여부를 명확히 판단하고, 향후 유사한 일방적 군사 행동을 방지하기 위한 공동 대응을 마련해야 한다"고 촉구했다.끝으로 사회민주당 대전시당은 "우리는 인권 침해에 대한 무관용 원칙과 함께 국제법과 다자주의 질서를 단호히 옹호한다"며 "베네수엘라의 민주적 전환은 외부의 침공이 아닌, 베네수엘라 국민 스스로의 선택과 국제사회의 합법적 연대를 통해 이루어져야 한다"고 강조했다.