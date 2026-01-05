"광주·전남 통합 논의 '도민 패싱'... 도의회, 조속히 임시회 열어야"

큰사진보기 ▲전라남도의회 본회의 (자료사진) ⓒ 전라남도의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲박형대 전라남도의원(진보당, 장흥1) ⓒ 전라남도의회 관련사진보기

전남도의회 박형대(진보당·장흥 1) 의원은 5일 광주·전남 행정통합 논의가 광주시장·전남지사 주도로 새해 들어 돌연 속도를 내고 있는 데 대해 "시·도 통합 논의의 주체는 시·도민"이라며 "민의의 전당인 전남도의회가 논의의 중심이 돼야 한다"고 밝혔다.박 의원은 이날 페이스북에 '행정통합의 주체는 도지사가 아니라 도민이다. 전남도의회 임시회 소집을 요구한다'는 제목의 글을 올리고 이 같이 주장했다.앞서 더불어민주당 소속인 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 지난 2일 광주·전남 통합 추진 공동 선언문을 발표하고 '올 6월 지방선거 때 통합 단체장 선출, 7월 통합 자치단체 출범'이라는 일정표를 제시했다.이에 대해 박 의원은 "이번 공동 선언은 시·도민의 충분한 논의와 소통없이 발표됐다"며, 특히 김 지사를 겨냥해서는 "통합의 주체는 도지사가 아닌 도민이라는 사실을 망각한 것으로 보인다"는 쓴소리도 했다.박 의원은 "행정통합 추진은 전남의 미래 전략과 비전을 세우고 도민의 공감대와 지지를 기반으로 추진돼야 한다"며 "이를 위해서는 현재 논의된 상황과 방향에 대해 도민에게 공개하고 함께 논의하고 결정하는 과정을 충실히 거쳐야 한다"고 했다.아울러 민주당이 절대 다수 의석을 점하고 있는 도의회를 향해선 "시·도 통합 추진에 대한 전반적 내용을 세세히 보고 받고 전남도민이 궁금한 사항들을 공개적으로 질의하여 사회적 논의를 이끌어가야 한다"고 주문했다. 이달 30일 임시회가 예정돼 있으나 도민들의 궁금증과 사회적 논의를 만들어가기에 시기가 너무 늦다는 취지다.박 의원은 시·도 통합 방향에 대해서는 찬성하면서도 통합의 범위에 대해서는 전북까지 포함한 호남대통합으로 확대해야 한다는 주장도 내놨다. 광주·전남에 국한하는 것은 협소하고 효과 또한 제한적일 수밖에 없는 데다, 굳이 전북을 제외할 이유가 없다는 논리다.