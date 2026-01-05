가선숙 시의원 "충남도 여성농업인 행복바우처 재개하라"

큰사진보기 ▲가선숙 서산시의원이 5일 5분발언을 하고 있다. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

가선숙 서산시의원이 5일 열린 제311회 임시회 제1차 본회의 5분발언에서 2023년 중단된 충남 여성농업인 행복바우처 사업 재개를 재차 주장했다.가 의원은 재개 이유로 "충청남도의 2022년 농업인 현황 통계에 따르면, 충남의 전체 농업인 중 여성농업인은 32.1%를 차지하고 있는데 충남 농업은 이미 여성농업인의 노동과 역할 없이는 유지되기 어려운 구조다"고 밝혔다.이어 2023년 농림축산식품부 여성농업인 실태조사를 거론하며 "여성농업인이 농번기 하루 평균 8시간 42분, 농한기에도 5시간 42분을 일하고 있는데 이는 남성 농업인보다 더 긴 시간이다. 농사 노동에 가사와 돌봄, 마을 공동체의 역할까지 겹쳐 여성농업인에게 노동 부담이 구조적으로 더 크게 지워지고 있다"고 주장했다.여성농업인 행복바우처 사업은 2017년부터 추진됐다. 2022년 충남도는 이 사업을 여성농업인을 위한 대표적인 정책으로 정하고, 지원 대상 연령을 확대하고 자부담을 폐지하는 등 혜택을 지속적으로 강화했다.그러나 김태흠 도지사 취임 이후인 2023년 농업인 수당과의 중복 문제로 예산이 삭감되면서 사업은 폐지됐다."5차 충청남도 여성농업인 육성 기본계획에 포함된 정책이었음에도 계획 기간 한가운데에서 별도의 숙의나 충분한 설명 없이 일방적으로 멈췄다"고 지적한 가 시의원은 "충청남도가 농작업 편의 장비 지원이나 역량 강화 사업 등을 대체 정책으로 진행하고 있지만 여성농업인이 일상에서 절실하게 체감하는 과중한 노동과 가사 부담을 직접적으로 덜어주기에는 분명한 한계가 있다"고 주장했다.끝으로 가 의원은 충남도에 ▲충남 여성농업인 행복바우처 사업의 조속한 재개 ▲재개 과정에서 여성농업인의 현실을 반영한 합리적인 방식과 범위 검토 ▲여성농업인 육성 기본계획 추진을 통한 정책 신뢰 회복을 촉구했다.