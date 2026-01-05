가입은 클릭 한 번, 해지는 부모님 동행?

비대면 금융 시대라지만, 미성년자에게는 예외입니다. 신한은행은 미성년자가 직접 비대면으로 가입한 예적금을 해지할 때 '비대면 불가'와 '법정대리인 동행'을 요구합니다. 가입은 쉽고 해지는 어렵게 만든 이중잣대 현장을 제보합니다.

큰사진보기 ▲신한은행 적금 해지 불가 알림 ⓒ 신한은행 관련사진보기

고등학생인 저(만 18세)는 지난 2025년 7월 16일, 신한은행 '쏠(SOL)' 앱을 통해 비대면으로 적금에 가입했습니다. 하지만 중도 해지를 하려 하자 황당한 안내를 받았습니다. 미성년자는 앱에서 해지가 불가능하며, 부모님과 함께 직접 영업점을 방문해야만 돈을 찾을 수 있다는 것이었습니다.비대면으로 가입했는데 돈을 인출(해지)하려니 '보호'라는 명목 하에 복잡한 절차를 들이댑니다. 이는 전형적인 '가입은 쉽고 해지는 어렵게' 만드는 불공정한 계약 이행 방식입니다. 우리 민법 제6조는 '법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 독자적으로 처분할 수 있다'라고 명시하고 있습니다. 본인이 직접 개설하고 관리해 온 계좌인데도 단지 미성년자라는 이유만으로 단독 해지를 막는 것은 명백한 과잉 규제이자 권익 침해입니다.이미 신분증 인증 등 비대면 본인 확인 기술이 충분한데도, 청소년의 금융 접근성을 차별하는 관행은 반드시 수정되어야 합니다. 미성년자가 스스로 개설한 금융 상품에 대해서는 비대면 해지 및 단독 해지가 가능하도록 시스템을 개선해야 합니다.