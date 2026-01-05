중국 경제계 만난 이 대통령 '새로운 항로' 강조

큰사진보기 ▲중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 베이징 조어대에서 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 베이징 조어대에서 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 양국 기업인을 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터), 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 그룹 회장이 5일 베이징 조어대에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 대화하고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 베이징 댜오위타이에서 열린 한중비즈니스포럼 사전간담회에서 "다른 점을 찾자면 끝없이 멀어질 것이고 같은 점을 찾아내면 끝없이 가까워질 것"이라며 새로운 통상 환경에 발 맞춰 새로운 한중 경제 협력을 모색해야 한다고 했다.이 대통령은 먼저 "한중은 예로 든다면, 같은 바다에서 같은 방향을 향해 함께 항해하는 배와 같은 입장이었다고 생각한다"며 "각자 기술발전과 경제성장을 추구하면서 산업·공급망 연계로 서로의 발전에 도움을 주고 글로벌 경제를 선도해 왔다"고 평했다.다만 "많은 성취를 이뤘지만 현재 글로벌경제, 통상환경이 과거와 같이 정해진 항로를 그대로 쉽게 따라갈 수 있는 상황이 아니다"고 현 상황을 짚었다.이 대통령은 "기술은 빠르게 방향을 바꾸고 있고 공급망은 조류처럼 예측하기 어려워졌다. 과거의 관성에만 의존하면 중요한 전환점을 모르고 지나칠지 모른다"라며 한중 경제 협력을 과거와 다르게 발전시켜야 한다고 했다.이 대통령은 구체적으로 "한중 교역은 3천억 불 수준에서 정체돼 있고 그렇기 때문에 새로운 항로 개척, 새로운 시장 개척이 반드시 필요하다"며 "한중 양국은 지리적 인접성이나 역사적 유대 속에서 문화적 가치를 공유하고 있고 인공지능이란 미래기술을 통한 새로운 차원의 협력도 가능하고 함께 해야 한다"고 강조했다.이어 "생활용품·뷰티·식품 등 소비재, 영화·음악·게임·스포츠 등 문화콘텐츠는 (한중 경협의) 새로운 돌파구가 될 수 있을 것"이라며 "인공지능은 제조업·서비스업 등 각각의 분야에서 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해줄 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 마지막으로 "오늘 이 자리가 우리가 함께 새롭게 찾아갈 그 항로에 대해 허심탄회하게 논의하고 차이점보다는 공통점을 더 많이 찾아내서 활용하는 우호적 관계의 새로운 출발이 되길 바란다"고 기대했다.또한 "한중 관계는 시진핑 주석의 말씀처럼 떼려야 뗄 수 없는 관계"라며 "가까운 이웃으로서 서로에게 도움이 되는 우호적 관계를 경제적 측면에서도 만들어가는 좋은 계기가 되길 바란다"고 당부했다.강유정 청와대 대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 이날 포럼 기조연설에서는 한중 협력의 미래로 '벽란도 정신'을 언급한 것으로 전해졌다.이 대통령은 "고려와 송나라는 교역과 지식 순환을 통해 자국의 발전과 문화적 성숙을 도모했고, 외교적 긴장과 갈등이 있었던 시기에도 벽란도를 통한 교역과 교류는 중단되지 않았다"면서 "오늘날 우리가 다시 주목해야할 지점도 바로 이 '벽란도 정신'"이라고 했다.또한 "제조업이라는 단단한 고려지 위에 서비스와 콘텐츠라는 색채와 서사를 담아서 새로운 가치를 함께 써 내려가자"며 민간 차원의 교류와 협력을 거듭 강조했다. 미중 무역 갈등 등 지금의 불안정한 국제 정세가 계속되고 있지만 한중 경협은 계속돼야 한다는 취지의 당부였다.한편 이날 포럼에는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 노재헌 주중대사 등 정부 인사들과 161개사 416명으로 구성된 경제사절단이 함께했다.경제사절단에는 삼성전자 이재용, SK그룹 최태원, 현대차그룹 정의선, LG그룹 구광모, 포스코그룹 장인화, GS그룹 허태수, LS그룹 구자은, CJ그룹 손경식 등 국내 대기업 총수를 비롯해 최병오 패션그룹 형지 회장, 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 김창한 크래프톤 대표 등이 포함됐다.중국 측에서는 허리펑 경제담당 부총리와 중국 무역촉진위원회 런홍빈 회장, 중국 석유화공그룹 후치쥔 회장, 니전 중국에너지건설그룹 회장, 랴오린 중국공상은행 회장, 리둥성 TCL과기그룹 회장, 정위췬 CATL 회장, 류융 텐센트 부회장 등 200여 명이 참석한 것으로 전해졌다.