공식 노인이 된 후 갖게 된 첫 직업, 가슴이 뜁니다

노인 복지관 어르신들이 초등학교에서 전통놀이 수업을 하고 계시다.

노인 일자리 신청을 위해 노인들이 면접을 기다리고 있다.

"학생 중에 말을 안 듣거나 놀이에 참여하지 않는 학생이 있으면 어떻게 지도하시겠어요?"

"하고 싶지 않다는 학생에게 억지로 참여하게 하면 안 되니, 하고 싶지 않은 이유를 물어보고 교실에서 임장 지도하는 담임선생님께 도움을 요청합니다."

"이 일은 학생 지도도 중요하지만, 팀으로 운영하기에 팀의 다른 노인들과 갈등이 있을 수 있는데 그럴 땐 어떻게 하시겠어요?"

"제가 교사 출신이고 상담교사 자격증, 노인 상담 자격증도 있어서 이야기를 잘 경청하고 공감해 드리며 갈등을 해결하려고 노력하겠습니다."

"교사 자격증 가지고 오셨나요?"

"오늘은 제출하는지 몰라서 가져오지 못했는데 내일 제출해도 될까요?"

"그러세요. 제가 서류에 메모해 둘게요."

노인 복지관에서 온 합격 문자노인 일자리에 합격했다는 문자가 새해에 첫 기쁜 소식이 되었다.

