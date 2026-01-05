전남도, 광주·전남 행정통합 추진기획단 출범

큰사진보기 ▲5일 전남도청사에서 열린 전남도 '광주·전남 행정통합 추진기획단' 현판식. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 5일 행정통합 업무를 총괄할 전담 조직인 '광주·전남 행정통합 추진기획단'을 출범시켰다. 도청사에 마련된 추진기획단은 1단 2과 22명으로 구성됐다. 단장은 강위원 경제부지사가 맡는다.전남도의 추진기획단 출범은 지난 2일 김영록 지사와 강기정 광주시장이 발표한 '광주·전남 행정통합 공동 선언'의 후속 조치다. 두 단체장의 공동선언에서 올 6월 지방선거 때 통합 단체장 선출, 7월 통합 자치단체 출범이라는 시간표를 제시한 바 있다.전남도 추진기획단은 ▲통합 준비 기본구상안과 종합계획 수립 ▲특별법 제정과 특례 발굴 ▲시도통합추진협의체 구성·지원 ▲도민 의견수렴과 대외 홍보 등을 담당한다.광주시도 이날 '행정통합 추진기획단'을 구성했으며, 두 시·도의 기획단은 상호 긴밀한 협력체계를 구축해 행정통합 논의를 공동 추진할 계획이다.시·도 통합 논의는 이재명 대통령의 공개 언급 뒤 급물살을 타고 있다. 이 대통령은 지난 2일 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"고 언급하며 광주·전남 통합 추진에 힘을 실었다. 오는 9일엔 광주·전남 지역 국회의원과 시·도지사 등을 청와대로 초청해 간담회도 연다.민선 8기 김영록 전남지사와 강기정 광주시장은 그동안 시·도 통합 논의에 다소 거리를 둬왔다. 시·도 산하 광주전남연구원을 광주연구원과 전남연구원으로 분리한 것이 대표적이다. 그러나 새해 들어 공동 선언과 전담기구 출범으로 추진 속도를 끌어올리는 모습이다. 지역 정치권에서는 두 단체장의 속도전 배경에 청와대와의 사전 교감 가능성을 거론한다.광주시와 전남도는 시·도 통합 시 서울특별시에 준하는 지위와 조직 특례, 재정·권한 이양, 교부세 추가 배분, 공공기관 우선 이전 검토 등을 기대하고 있다. 아울러 인공지능(AI), 반도체, RE100(재생에너지 100% 사용) 등 첨단전략산업 분야에서 우위를 선점하는 등 미래 성장동력 확보에도 크게 기여할 것으로 보고 있다.김영록 전남지사는 "6월 3일 지방선거를 통해 통합단체장을 선출하고 7월 1일, 역사적 320만 광주·전남 행정통합의 새 시대를 활짝 열도록 광주·전남 시·도민의 희망과 의지를 하나로 모으겠다"고 밝혔다.