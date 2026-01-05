전진숙 "광주·전남 행정통합, 6월 이전 신속히 추진해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전진숙(광주광역시 북구을) 국회의원. ⓒ 전진숙 의원실 관련사진보기

더불어민주당 전진숙(광주광역시 북구을) 의원이 "광주·전남 행정통합을 올해 6·3 지방선거 이전에 신속하게 추진해야 한다"고 촉구했다.전 의원은 이날 보도자료를 내고 "광주·전남 행정통합은 더 이상 선택의 문제가 아닌, 거스를 수 없는 지역생존과 국가균형발전을 위한 시대적인 과제"라며 이같이 밝혔다.전 의원은 "수도권 초집중과 지방소멸이라는 구조적 위기 앞에서, 기존의 분절된 행정체계로는 광주·전남의 미래를 감당할 수 없다"며 "지금이 아니면 광주·전남 행정통합의 적기를 놓치게 될 것"이라고 말했다.또 "광주와 전남은 출퇴근, 의료, 교육, 산업기반, 문화관광까지 사실상 단일 생활권으로 작동하고 있는데도 행정구역 분리로 정책은 쪼개지고, 예산은 분산되고 있다"며 "행정통합은 중복과 비효율을 줄이고, 광역 단위의 전략적 의사결정을 가능하게 하는 출발점"이라고 강조했다.이어 "광주·전남 행정통합은 인공지능(AI)·미래모빌리티·에너지·바이오·문화산업 등 지역의 핵심 전략산업을 하나의 권역 전략으로 묶고, 교통·의료·교육·복지·환경 정책을 장기적 관점에서 설계하기 위한 국가적 미래 발전전략"이라고 말했다.정 의원은 "광주·전남이 5극3특이라는 하나의 광역단위로 재편될 때, 비로소 중앙정부와 대등한 정책 파트너로서 국가균형발전을 이끌 수 있다"며 "이는 지역만을 위한 통합이 아니라 대한민국 전체의 지속가능성을 높이는 해법"이라고 설명했다.특히 추진 시기와 속도의 중요성을 거듭 강조했다.그는 "광주·전남 행정통합은 올해 6·3지방선거 이전에 구체적인 성과가 나와야 한다. 선거 국면에 접어들면 통합논의는 정치적 이해관계에 휘말려 다시 표류할 가능성이 크다"며 "지금 결단하지 않으면 또다시 논의만 하다 끝난 숙제로 남을 수 있다"고 경고했다.그러면서 "행정통합에는 용기가 필요하다. 갈등 없는 변화는 있을 수 없다. 정치의 역할은 갈등을 피하는 것이 아니라, 갈등을 넘어서는 것"이라며 "통합의 이익과 비용, 권한 배분, 재정 구조, 주민자치 등 모든 과정을 투명하게 공개하고, 주민참여를 제도적으로 보장하는 방식으로 신속하게 추진해야 한다"고 덧붙였다.