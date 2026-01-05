"대전충남 통합, 정치적 결단 아닌 주민 선택으로 결정돼야"

큰사진보기 ▲충남도청 ⓒ 이재환 관련사진보기

대전충남행정통합을 두고 논란이 뜨거운 가운데 시민사회에서는 "정치적 결단이 아닌 주민 선택으로 결정되어야 한다"는 목소리가 높다.천안YMCA는 5일 보도자료를 통해 "규모가 확대된다고 경쟁력이 저절로 높아지는 것도 아니다"라며 "통합지자체가 내건 '경제과학수도'의 비전은 대전과 천안, 아산 정도를 제외하면 그림이 그려지지 않는다. 오히려 지방소멸의 위기감이 더 높은 충남의 대다수 중소도시들은 행정통합으로 자원과 행정서비스의 소외만 심화될 가능성이 높아 보인다"고 지적했다.단체는 "대전, 충남과 충북, 세종은 이미 2015년부터 논의를 시작해 2024년 12월에 전국 최초의 특별자치단체인 '충청광역연합'을 출범시키고, 최종적으로는 통합을 목표로 하되 광역 단위의 교통, 산업, 환경 등에서 협력 기반을 만들어왔다"고 설명했다.이어 "대부분의 광역 기능은 '통합 없는 협력'으로도 가능한 토대가 마련됐다. 실익보다 위험과 비용이 더 큰, 대전과 충남만의, 행정통합으로 하루아침에 전환한 이유도 설명하지 않는다"라고 짚었다.단체는 "주민들의 알 권리와 선택은 배제되고 있다"고 비판했다. 관련해 "대전과 충남에는 서울의 14배가 넘는 면적에 358만 주민이 20개 기초자치단체를 이루고 산다. 인구 3만이 안 되는 농촌과 어촌부터 70만이 넘는 도시까지 다양한 삶의 처지와 조건들이 존재한다"며 "이들이 통합으로 인해 발생할 편익과 불편을 따져보고 토론하고 합의하는 과정을 가져야 한다"고 주장했다.