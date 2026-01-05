장애인연금 인상, 월 최대 43만9700원 받는다

큰사진보기 ▲장애인연금 급여 (기초급여 + 부가급여). 올해 수급자는 34만8494명(수급률 70.2%, 2025.11월 기준)이다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

저소득 중증장애인의 소득보장을 위한 장애인연금 급여액이 올해 1월부터 월 최대 43만9700원까지 지급된다. 이는 물가상승에 따른 기초급여액 인상을 반영한 것이다.5일 보건복지부에 따르면 장애인연금 급여는 근로 능력의 상실·감소로 줄어드는 소득을 보전하기 위한 성격의 기초급여와 장애로 인해 추가로 드는 비용을 보전하기 위한 성격의 부가급여로 구분해 지급하고 있다.이 중 기초급여는 전년도 전국 소비자물가변동률을 반영해 매년 일정 금액씩 인상된다. 올해 기초급여액은 2025년 전국소비자물가변동률을 2.1%를 반영해 전년도 기초급여액 대비 7190원 오른 34만9700원으로 결정됐다. 부가급여는 전년과 같이 중증장애인의 소득계층에 따라 3만 원~9만 원을 지급한다.이에 따라 급여 대상자는 1월 20일부터 기초급여액과 부가급여를 합산해 최대 43만9700원을 받게 된다. 올해 장애인연금 선정기준액은 단독가구 기준 전년보다 2만 원 오른 140만 원, 부부가구는 3만2000원 인상된 224만 원으로 결정됐다. 18세 이상 중증장애인 중 소득인정액이 각 기준 이하면 급여가 지급된다.차전경 보건복지부 장애인정책국장은 "이번 장애인연금 급여액 인상이 중증장애인분들의 생활에 도움이 되기를 기대한다"면서 "장애인연금 지급 대상을 현행 중증장애인에서 종전 장애등급 기준 3급 단일 장애인 분들로 확대하는 국정과제도 차질없이 추진할 수 있도록 준비하겠다"고 전했다.한편 장애인연금 신규 신청은 주민등록상 주소지와 관계없이 전국 읍·면·동 주민센터에 방문해 신청할 수 있다. '복지로' 홈페이지에서도 온라인 신청이 가능하다. 대상자 기준과 신청방법 등 자세한 문의는 읍·면·동 주민센터나 보건복지상담센터로 문의하면 된다.