'우리들의 이순신'으로 함께 기억할 수 있으려면

덧붙이는 글 | 글쓴이 고광섭씨는 해군사관학교 명예교수·전 한국해군과학기술학회장·이순신 연구가입니다.

국립중앙박물관에서 열리고 있는 특별전 〈우리들의 이순신〉은 이순신 장군을 오늘을 사는 우리 모두가 함께 기억해야 할 공동의 역사 자산으로 조명하려는 의미 있는 시도다. 이 전시는 지역과 세대를 넘어, 이순신의 정신을 국민 공동의 유산으로 계승하자는 분명한 메시지를 담고 있다. 전시 제목에 담긴 '우리들'이라는 표현은, 이순신의 삶과 업적이 어느 한 지역이나 집단의 소유가 아니라 모두가 함께 지켜가야 할 역사임을 상징적으로 보여준다.그런데 이러한 특별전이 지향하는 취지와는 달리, 이순신의 해전 무대였던 각 지역의 현실을 돌아보면 '우리들만의 이순신'이라는 인상을 주는 주장과 해석이 되풀이되는 장면을 종종 마주하게 된다. 전체 서사 속에서 공통의 유산을 조망하기보다는, 특정 지역의 위상과 자부심이 앞서는 방식으로 이야기가 구성되면서, 이순신의 숭고한 정신이 자칫 논쟁과 경쟁의 언어 속에서 소모되는 것은 아닌지 우려가 나온다. 그 대표적 사례가 바로 '삼도수군통제영 원조 논쟁'이다.먼저 여수를 둘러싼 논리는 이렇다. 이순신은 임진왜란 발발 첫해, 전라좌수영이 있던 여수를 출발지로 삼아 경상 해역으로 원정하며 해전을 치렀다. 여수는 전쟁 이전부터 이순신이 전라좌수사로 부임해 거북선을 건조하고 군비를 정비하며 전란을 준비한 핵심 거점이었다. 전라좌수영이 제공한 인적·물적 지원은 이후 조선 수군이 연전연승을 거두는 데 중요한 기반이 되었다.더 나아가 이순신이 삼도수군통제사 임무를 부여받았을 당시에도 본직이 전라좌수영 수군절도사였고, 통제사 임무 수행 기간에도 그 직을 유지했다는 점을 들어, 전라좌수영의 기능을 삼도수군통제영의 역할과 사실상 연결해 이해해야 한다는 해석이 제기되어 왔다. 이런 시각에서는 전라좌수영 본영이 있었던 여수를 '최초의 삼도수군통제영'으로 보아야 한다는 주장으로 이어진다.한편 한산도에 대한 논리도 분명한 근거를 갖는다. 1593년 여름, 이순신은 전황의 변화에 따라 전라좌도 수군을 한산도로 전진 배치했고, 이곳에 체류하던 중 삼도수군통제사 겸직 명을 받았다. 이후 약 3년 반 동안 한산도를 중심으로 삼도 수군을 실질적으로 지휘했다. 이 때문에 한산도는 삼도 수군이 집결해 통합 지휘가 이루어진 공간으로 기억되며, 통제사의 지휘권이 실제로 행사된 장소라는 점을 들어 '최초 삼도수군통제영'으로 보아야 한다는 주장도 제기되어 왔다. 특히 국가유산청의 일부 공개 자료에서 한산도가 '최초'로 표기된 사례가 확인되면서, 이 논쟁은 더 넓은 관심과 함께 확대되는 양상도 나타나고 있다.다만 연구자의 시각에서 조금 더 차분히 들여다보면, 여수와 한산도 양측의 주장은 모두 역사적 사실의 일부를 근거로 삼고는 있지만, 이를 곧바로 제도적 실체로 확정하기에는 신중함이 필요하다. 임진왜란 당시 조정이 공식적으로 부여한 것은 '삼도수군통제사'라는 직책이었다. 그러나 이를 뒷받침하는 상설 본부 기구로서의 '삼도수군통제영'이 전란 중에 별도로 존재했는지를 놓고 보면, 사료상 확인되는 범위는 제한적이다.이순신의 <난중일기>와 국왕에게 올린 장계, 그리고 전쟁이 진행 중이던 시기의 <선조실록> 등 공식 기록 어디에서도 임진왜란 시기에 '삼도수군통제영'이라는 명칭은 뚜렷이 확인되지 않는다. 이는 당시에는 '통제사' 직책은 존재했으나, 후대에 정립된 의미의 '통제영'이라는 상설 기구·명칭이 전시기에 제도적으로 고정되어 있지 않았을 가능성을 시사한다.삼도수군통제영이 상설 기구로서 제도화된 것은 전쟁이 끝난 이후로 보는 것이 일반적이다. 조선은 전란 이후 수군 체제를 전면적으로 재정비하는 과정에서, 1604년 두룡포(현 통영)에 본부와 조직을 갖추고 '삼도수군통제영'이라는 명칭과 제도를 공식적으로 도입했다. 이 시점부터 통제영은 삼도 수군을 통합 지휘하는 상설 본영으로 기능하게 된다. 따라서 임진왜란 시기의 특정 지역을 곧바로 '최초 삼도수군통제영'으로 단정하는 해석은, 전시의 운영 실태를 설명하려는 시도일 수는 있으나, 후대에 정립된 제도 용어를 전시 상황에 그대로 겹쳐 읽는 측면이 있을 수 있다.이 대목에서, 학술적 논의가 지역사회 간 감정의 문제로 번지지 않도록 공공기관의 설명 방식도 함께 점검할 필요가 있다. 국가유산청을 비롯한 공공기관이 제공하는 공개 정보는 학계와 대중 모두에게 영향을 미친다. '최초'라는 단정적 표현보다는, 시기별·기능별 의미를 구분해 설명하는 방식이 더 책임 있는 태도일 것이다.결국 중요한 것은 어느 지역이 '원조'인가를 가리는 일이 아니다. 여수는 전라좌수영 본영으로서 전란 준비와 출정의 중심지였고, 한산도는 전시 삼도 수군이 결집해 통합 지휘가 이루어진 핵심 무대였으며, 통영은 전후 국가가 제도적으로 삼도수군통제영을 설치해 상설 지휘 체계를 완성한 공간이었다. 이처럼 각 지역은 서로를 부정하는 관계가 아니라, 하나의 역사적 흐름 속에서 서로 다른 역할을 담당했다. 이러한 맥락을 외면한 채 '최초'를 둘러싼 원조 논쟁에 매달리는 것은 이순신의 역사와 정신을 온전히 계승하는 데 결코 바람직하지 않다.국립중앙박물관의 〈우리들의 이순신〉 특별전이 던지는 메시지처럼, 이제는 '우리들만의 이순신'을 주장하기보다 '우리들의 이순신'으로 함께 기억해야 할 때다. 이순신의 유산이 지역 간 경쟁의 소재가 아니라, 국민 모두가 공유하는 공동의 역사 자산으로 자리매김할 때, 그 의미는 더욱 깊고 단단해질 것이다.