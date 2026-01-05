희귀질환자 의료비 부담 낮춘다... 본인부담률 10%→5%로

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 5일 정부세종청사 보건복지부에서 희귀·중증난치질환자 지원 강화 방안을 발표하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 5일 정부세종청사 보건복지부에서 희귀·중증난치질환자 지원 강화 방안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부는 고액 의료비가 드는 희귀·중증난치질환 환자의 부담을 덜어주기 위해 건강보험 산정 특례 본인 부담률을 10%에서 5%로 낮춘다. 또 저소득 희귀질환자 대상 의료비 지원사업의 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지한다. 희귀질환 치료제의 신속한 등재를 위해서는 급여 적정성 평가와 협상에 걸리는 기간을 240일에서 100일로 대폭 단축하는 방안도 추진한다.정은경 보건복지부 장관은 5일 정부세종청사에서 이러한 내용을 담은 '희귀·중증난치질환 지원 강화 방안'을 발표했다.정 장관은 "희귀질환은 유병인구 2만 명 이하의 희소한 질환으로 완치가 어려운 특성을 안고 있다"면서 "이로 인해 고액의 의료비와 의료비가 지속적으로 발생하고 치료제를 쉽게 구하기 어려운 상황"이라고 짚었다. 이어 "정부는 당면 과제인 의료비 부담, 치료제 접근성 문제를 조속히 완화하고 의료와 복지가 연계된 포괄적인 지원대책을 마련하고자 한다"고 말했다.우선, 고액 의료비 부담을 낮춘다. 건강보험 본인부담분을 현행 10%에서 최대 5% 수준까지 단계적으로 내린다. 복지부는 질환별 의료비 부담 수준, 건강보험 재정 등을 고려해 구체적인 인하 방안을 상반기 중에 마련하고, 건강보험정책심의위원회 의결을 거쳐 하반기부터 시행한다는 계획이다.산정특례 적용 대상도 확대된다. 이달부터 선천성 기능성 단장증후군 등 70개 희귀질환이 추가돼 산정특례 적용 희귀질환은 1387개로 늘어난다. 또 완치가 어려운 특성을 고려해 산정특례 재등록 때마다 필수적으로 요구하던 진단검사 결과 제출을 폐지한다. 올해 1월부터는 구리대사장애 등 9개 질환에 우선 적용하고 전체 질환으로 확대해 나간다.저소득층에 대한 두터운 지원도 이뤄진다. 현재 기준 중위소득 140% 이하 가구에 적용 중인 의료비 지원 사업의 부양의무자 기준을 2027년부터 단계적으로 폐지한다.치료제 접근성 개선도 제시했다. 희귀질환 치료제의 건강보험 등재 절차에 걸리는 시간을 대폭 줄인다. 허가(식품의약품안전처)-급여 적정성 평가(건강보험심사평가원), 협상(건강보험공단) 절차를 한 번에 진행해 보험 등재에 걸리는 기간을 약 6개월가량 단축하고, 급여적정성평가와 협상에 걸리는 시간도 240일에서 100일 이내로 줄인다. 이는 올해 상반기 중에 시행한다.치료제의 수요가 적어 공급 중단으로 치료 공백이 발생하지 않도록 공적 공급도 강화한다. 직접 구매·공급하는 긴급도입 의약품에 희귀질환 치료제가 누락되지 않도록 하겠다는 것이 정부의 방침이다. 기존에 환자가 해외에서 직접 구매했던 자가치료용 의약품을 올해부터 매년 10개 품목 이상 늘리고, 2030년까지 41개 품목으로 순차적으로 전환한다.희귀질환 치료제 국내 생산이 재개되도록 정부가 제조를 지원하는 주문제조 품목도 확대한다. 현재 7개 품목에서 올해부터 매년 2개 품목씩을 늘려 2030년까지는 17개 품목으로 늘린다. 이런 전환 과정에서 희귀질환자 치료제가 우선 포함될 수 있도록 하겠다는 계획이다.정부는 지속적인 치료·관리를 강화하고, 의료부터 복지까지 끊김 없이 지원토록 한다는 목표다. 희귀질환 의심 환자와 가족을 대상으로 한 유전자 검사 지원은 지난해 810건에서 올해 1150건으로 확대된다. 사는 곳에서 지속적인 치료 ·관리가 가능하도록 희귀질환 전문기관을 17곳에서 올해 19곳으로 확충한다.환자 중심의 의료-복지 연계 정책도 강화한다. 정 장관은 "희귀질환은 장기간 유병 과정으로 진행되어 의료 지원뿐만 아니라 간병, 돌봄, 재활, 마음건강 등 다양한 복지 수요가 존재한다"며 "이에 기존의 의료적 지원 중심의 틀에서 벗어나 복지까지 아우르는 포괄적 지원체계를 마련하고자 한다"고 설명했다.정부는 희귀질환별 실태조사, 현장 의견 수렴 등을 통해 구체적인 복지 수요를 파악하고, 이를 근거로 맞춤형 의료-복지 연계 지원체계를 구축한다.정 장관은 "정부는 오늘 발표한 내용을 희망의 첫걸음으로 삼아 우선 시행 가능한 대책은 조속히 이행하고 추가적인 과제를 지속 발굴해 근본적인 제도 개편을 완수하겠다"고 강조했다.한편 이번 희귀·중증난치질환 지원 강화 방안은 보건복지부와 식품의약품안전처, 질병관리청 합동으로 마련됐다.