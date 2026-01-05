국방부, '계엄버스' 탑승 육군 장성 7명 징계위 개최

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국방부는 5일, 12.3 비상계엄 당시 이른바 '계엄 버스'에 탑승했던 육군 장성 7명에 대한 징계위원회를 개최한다고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "국방부는 오늘 계엄 버스 관련자 7명에 대한 징계위원회를 개최할 예정"이라며 "계급은 장성급"이라고 말했다.계엄 버스는 지난 2024년 12월 4일 새벽 국회가 비상계엄 해제를 의결한 후, 같은 날 오전 3시께 박안수 당시 육군참모총장(계엄사령관) 지시에 따라 충남 계룡대 육군본부에서 서울 국방부로 출발했던 차량이다.버스는 30여 분 만에 계룡대로 복귀했지만, 계엄 해제 이후 버스가 출발했다는 점에서 2차 계엄을 준비하려고 했던 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.당시 버스에는 모두 34명의 육군 장교들이 타고 있었으며, 이중 장성급은 14명이다.국방부는 2025년 11월 말 김상환 전 육군 법무실장을 시작으로 계엄버스 탑승자에 대한 징계 절차를 진행하고 있다. 당초 김 전 실장은 법령준수의무 위반 등으로 경징계에 해당하는 '근신 10일' 처분을 받았다가 김민석 국무총리의 지시로 재차 징계위에 회부되어 한 계급 강등 처분을 받았다.김승완 전 육군 군사경찰실장도 지난해 12월 26일 강등 처분을 받았으며, 계엄버스를 출발시킨 고현석 전 육군참모차장도 같은 달 29일 최고 수준의 중징계인 파면 처분을 받았다.앞서 국방부 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)는 국방특별수사본부에 계엄버스 탑승 관련자 10여 명에 대한 수사를 의뢰한 바 있다.