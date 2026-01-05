김병기 "모리배나 파렴치한 아냐, 다른 녹취 결단코 없어"

김병기 더불어민주당 의원이 2020년 총선 당시 전직 구의원으로부터 금품을 받았다 돌려줬다는 의혹을 부인하며 "제명당하는 한이 있더라도 제 손으로 탈당하지 않겠다"라고 밝혔다. 민주당은 김 의원에 대한 제명 조치나 공천 과정에 대한 전수조사 가능성에 선을 긋고 있다.
김병기 "제 손으로 탈당 안 해... 법적 문제 없을 것"
김 의원은 5일 오전 사전 녹화됐다 공개된 <뉴스토마토> 유튜브 인터뷰에서 "당을 나가면 제가 정치를 더 할 이유가 없다"라며 "제명당하는 한이 있더라도 제 손으로 탈당하지 않겠다"라고 밝혔다. '제기된 모든 의혹들에 대해 법적 문제가 없다고 확신하나'라는 진행자 질문엔 "제가 잘했다는 건 아니지만 법적인 문제는 없을 거라고 생각한다"라고 답했다.
김 의원은 "2008~2009년 제가 있었던 회사에서 이런 비슷한 일이 있었는데 그렇게 하니까 걷잡을 수 없이 일이 돌아가고 영원한 지워지지 않는 상처가 돼서 돌아오더라"라며 "이번엔 그런 선택을 하지 않겠다. 탈당한다고 해서 이 문제가 해결된다고 생각하지 않는다"라고 말했다.
김 의원은 본인과 가족을 둘러싼 갑질·특혜 의혹에 더해 2022년 지방선거 당시 강선우 의원의 '1억 공천헌금 수수'를 묵인했다는 의혹, 2020년 총선을 앞두고 동작구 의원들로부터 돈을 받았다가 돌려줬다 등의 여러 의혹을 받고 있다. 김 의원은 원내대표직에서 사퇴했고 당은 중앙당 윤리심판원에 징계심판 결정을 요청한 상태다(관련 기사: '1억 공천헌금' 강선우 제명... 김병기는 '신속 징계심판' 요청
https://omn.kr/2gk8x).
김 의원은 "지금 소나기가 쏟아지는 상황에서 조금만 믿고 기다려 달라. 그러면 이 문제에 대해 대부분 해결하겠다"라며 "사실 제기된 것 중 대부분의 것들은 입증하는 데 그렇게 오랜 시간이 걸리는 게 아니다"라고 말했다. 그러면서 "강(선우) 의원 건이나 우리 안사람에 관계된 건들은 정말 수사해 보면 명명백백하게 밝혀질 것"이라며 "조금만 동료로서 시간을 주시면 해결하겠다. 해결한 다음에도 만족하지 않으면 그때는 결단하겠다"라고 덧붙였다.
김 의원은 강 의원과의 대화 녹취가 공개된 것과 관련해서도 "그걸로 비난을 많이 받고 모리배로까지 지금 취급받고 있는데, 의혹이라는 건 지금은 걷잡을 수 없지만 사실은 밝혀지게 돼 있다"라며 "적어도 모리배나 파렴치한 인간은 아니라는 걸 해명하고 싶다"라고 말했다. 또 "걱정하시는 분들이 말씀하시길 다른 것도 녹취했냐(인데) 결단코 없었다"라고 밝혔다.
김 의원은 "(강 의원과의 대화 녹취가) 유출된 과정은 수사를 바로 의뢰할 것"이라며 "유출에 대한 건 정말 말이 안 된다고 생각한다. 이 건에 대해선 저부터 명명백백하게 밝혀보고 싶다"라고 말했다.
박수현 "징계 개시... 별도 추가조치 고려 안 해"
한편 박수현 민주당 수석대변인은 이날 당 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 '당대표 직속 징계 요청 말고 김 의원에 대한 제명도 검토 의지가 있나'라는 취재진 질문에 "징계가 개시됐기 때문에 당 지도부에서 별도의 추가 조치는 고려하지 않고 있다"라고 답했다.
박 수석대변인은 "(공천 과정에 대한) 전수조사 계획은 없다"라며 "중앙당 윤리심판원의 심판 결정, 또 필요하면 조사 결과를 기다리고 있다"라고 말했다. 그러면서 "민주당은 공정한 공천 시스템을 마련하기 위해 최선을 다해 노력해 왔다"라며 "클린선거 암행어사단을 발족하듯 지금 단계에서 할 수 있는 모든 노력을 다하는 중"이라고 덧붙였다.