울산 민주당 "'부적격 후보자 제로' 등 4무 원칙, 공천혁명 시작"

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산시당 김태선 시당위원장 등 당직자들이 5일 울산시의회 프레스센터에서 지방선거 공천 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

"이번 공천은 '누가 공천을 받느냐'의 문제가 아니라 '울산의 미래를 누가 책임질 수 있느냐'의 문제다. 시민의 감시를 두려워하지 않고 질책을 회피하지 않겠다. 결과로 증명하겠다."

AD

더불어민주당 울산시당이 2일부터 예비후보자 검증을 위한 서류 접수를 시작했다. 16일까지 접수를 완료해 17일부터 자격 심사를 시작한다. 이에 민주당 울산시당은 5일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 하고 이처럼 밝혔다. "말이 아닌 제도, 선언이 아닌 실행으로 공천 혁명을 시작하겠다"라고도 했다.민주당 울산시당은 "부적격 후보자 제로, 억울한 컷오프 제로, 낙하산 공천 제로, 불법 심사 제로 등 이른바 4무 원칙을 적용하기로 했다"라며 "또한 시민 눈높이에 맞지 않는 후보에게는 기회를 주지 않고 자격을 갖춘 후보에게는 공정한 경쟁을 보장하겠다. 이는 공천권을 당원과 시민께 돌려드리겠다는 약속이다"라고 밝혔다.이어 "1월 중으로 공천관리위원회, 비례후보자추천관리위원회, 선관위를 설치하고 3월말까지 후보를 확정해 후보들의 활동을 지원하겠다"라며 "특히 2월에는 후보들의 비전과 역량을 평가할 수 있도록 당원과 울산시민들이 함께할 수 있는 공개 검증의 장을 마련하겠다"라고 공언했다.김태선 시당위원장은 "윤석열 정부 3년 동안 국정은 흔들렸고 국민의힘 지방정부는 무책임으로 일관해왔다"라며 "국민은 지난 대통령 선거를 통해 분명한 선택을 했고, 그 변화는 지방정부 교체와 지방정치 혁신으로 완성되어야 한다"라고 밝혔다.한편 민주당 울산시당은 이번 지방선거를 지난 2018년 지방선거 완승의 연장선으로 삼겠다는 계획이다. 당시 선거에서는 울산시장을 비롯한 5개 구청장·군수, 다수 지방의원이 당선한 바 있다.이를 반영하듯 올해 지방선거 울산광역시장 후보에는 송철호 전 울산시장, 성인수 울산대 명예교수, 안재현 노무현재단 전 울산상임대표, 이선호 대통령실 자치발전비서관, 김상욱 의원, 김영문 전 관세청장 등 다수가 출마를 준비하며 치열한 당내 경쟁을 보이고 있다.