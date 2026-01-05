서대문형무소역사관 방문, 그날의 아픔을 마주하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲서대문형무소입구 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소취조실 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소고문실 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소고문기구 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소독방 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소재판장 ⓒ 김주환 관련사진보기

큰사진보기 ▲서대문형무소태극기 ⓒ 김주환 관련사진보기

3호선 전철 문이 열리고 독립문역에 발을 내디딘 순간부터였다. 가슴 속 어딘가에서 뜨거운 무언가가 차올랐다. 역내 벽면을 가득 채운 건 시대별 태극기의 변천사를 담은 사진들이었다. 휘날리는 태극기의 모습들을 눈에 담으니, 소위 말하는 '국뽕'이라기보다는 숙연한 애국심이 먼저 마음을 두드렸다.5번 출구로 나서자마자 역사의 현장, 서대문형무소역사관으로 향하는 길이 이어졌다. 가파른 언덕을 오르듯, 무거운 마음을 안고 입장권을 끊어 안으로 들어섰다. 붉은 벽돌이 주는 압도감 속에 가장 먼저 관람객을 맞이하는 곳은 다름 아닌 '고문실'이었다.영화나 드라마를 통해 숱하게 봐왔던 장면들이지만, 실제 현장이 주는 공포는 차원이 달랐다. 거꾸로 매달린 채 물고문을 당하는 모습, 칠흑 같은 어둠 속에서 자행되었을 취조의 현장이 눈앞에 생생하게 펼쳐졌다.가장 충격적인 것은 '상자 고문' 기구였다. 사람 하나가 겨우 들어갈 법한 좁은 나무 상자, 그 안쪽 사방에는 날카로운 못들이 촘촘히 박혀 있었다. 상자를 흔들어 못에 찔리게 하는 고문이라니, 인간이 인간에게 이토록 잔인할 수 있을까. 전시된 체험 기구에 몸을 살짝 넣어보려 했지만, 들어가는 시늉조차 쉽지 않았다. 그 좁고 끔찍한 공간에서 독립운동가들이 겪었을 고통은 상상조차 되지 않아 몸서리가 쳐졌다.고문실을 빠져나와 마주한 옥사는 을씨년스럽기 짝이 없었다. 햇빛조차 제대로 들지 않는 좁고 어두운 방, 냉기가 감도는 그곳에서 수많은 이들이 밤을 지새웠을 것이다.전시 설명에 따르면 당시 수감자들에게 제공된 식사는 현재 기준으로 햇반 한 개 정도의 양이었다고 한다. 그 적은 밥을 먹고 어떻게 그 고된 노역을 견뎌냈을까. 배고픔과 추위, 그리고 고문 후유증과 싸우며 하루하루를 버텨냈을 그들의 삶을 생각하니 가슴이 먹먹해졌다.발걸음은 자연스레 재판장으로 이어졌다. 피고석에 앉아보았다. 나라를 되찾겠다고 외친 것이 죄가 되어 심판을 받아야 했던 자리. "대한 독립 만세"를 외치던 그들의 결의에 찬 눈빛과, 조국을 잃은 설움이 교차했을 그 순간을 떠올리니 기어이 눈물이 핑 돌았다.서대문형무소를 나오는 길, 붉은 벽돌 건물 외벽에 걸린 대형 태극기가 유난히 크게 보였다. 우리가 지금 누리고 있는 이 평범한 자유와 일상이, 저 차디찬 감옥과 고통스러운 고문을 견뎌낸 분들의 피와 땀으로 만들어진 것임을 다시금 뼈저리게 느낀 하루였다.