충남도의회 의장 "대전충남통합 기정사실, 주민투표 시간 촉박"

큰사진보기 ▲기자회견 중인 홍성현 충남도의회 의장 ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

홍성현 충남도의회 의장이 "대전충남 행정통합은 기정사실화로 본다"고 입장을 밝혔다. 행정통합에 대한 주민투표 문제와 관련해서도 "시간이 촉박하다"며 사실상 반대 입장을 내비쳤다.5일 충남도의회 대회의실에서는 충남도의회 신년 기자회견이 열렸다. 홍성현 도의회 의장은 "우리는 지금 수도권 집중, 지방소멸 등의 위기 대응과 경쟁력 강화를 위해 충남·대전통합이라는 큰 과제에 직면해 있다"며 "크나큰 역사적 변화 속에서 충남도의회는 도민 여러분과 항상 소통하며 최선을 다하겠다"고 밝혔다.홍 의장은 "이미 충남과 대전에서는 이장우 대전시장과 김태흠 지사가 (지난 2024년) 대전충남행정통합을 추진해 왔다. 대통령(윤석열)이 계엄을 일으켜서 흐지부지됐다"고 밝혔다.하지만 지난해 12월 5일 이재명 대통령이 충남을 방문해 대전충남 행정통합 문제를 화두로 꺼내면서 통합 논의가 급물살을 탔다. 물론 지역에서는 대전충남 통합을 주민투표로 결정해야 한다는 목소리도 나오고 있다.주민투표와 관련해 홍 의장은 "대전충남 행정통합은 현재 여당이 주도권을 가지고 있다. 시기적으로, 시간상으로 촉박하지 않나 하는 생각이 든다"라고 밝혔다. 그러면서 "대전충남 행정통합이 되는 것은 기정사실로 본다"고 덧붙였다.윤석열과의 '절연' 문제에 대해서도 "국민의힘에서도 윤석열과 절연해야한다는 기조가 있고, 공감대도 있다. 장동혁 당대표가 (그와 관련해) 말이 없는 상황에서 내가 먼저 말하는 것은 어렵다"라고 선을 그었다.