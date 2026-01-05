울산시 보통교부세 3.8% 늘어난 9654억 원, 국가예산 3조 7408억 원

▲김두겸 울산시장이 29일 정부세종청사를 방문해 기획재정부 유병서 예산실장을 만나 카누슬라럼 센터 건립 등 2026년도 국비 주요사업에 대해 설명하고 국가예산 반영을 건의했다. ⓒ 울산시 관련사진보기