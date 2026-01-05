울산시 보통교부세 3.8% 늘어난 9654억 원, 국가예산 3조 7408억 원

울산광역시가 2026년도 보통교부세를 지난해 9299억 원보다 355억 원(3.8%) 늘어난 역대최대 규모인 9654억 원으로 확보했다.
보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주재원으로 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다. 따라서 시민 숙원사업 등에 긴요하게 쓰일 전망이다.
이에 따라 울산시의 2026년 국가예산 확보액은 이미 확정된 2조 7754억 원에 보통교부세 9654억 원을 합산해 총 3조 7408억 원으로 전년 대비 2080억 원(5.9%) 증가했다.
이같은 보통교부세 증가 요인에 대해 울산시 관계자는"정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 보통교부세를 확보하기 위해 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고 지속적으로 행정수요를 발굴해 왔다"라고 밝혔다.
또한 "행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다"라며 "울산시는 이번에 확보한 보통교부세를 바탕으로 주요 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획"이라고 덧붙였다.
그러면서 "교부세 확보 과정이 쉽지 않았지만 많은 이들의 노력으로 역대 최대 규모 확보라는 성과를 거둘 수 있었다"라며 "내년에도 보통교부세 확보에 총력을 기울여 '인공지능(AI) 수도 울산' 실현과 지역 발전을 뒷받침하겠다"라고 말했다.
한편 울산광역시는 2026년 예산 확보를 위해 지난해 김두겸 시장을 비롯한 시청 직원들이 국회와 기획재정부, 행안부 등을 지속적으로 찾아 세계유산에 등재된 반구천의 암각화와 관련한 '반구천 세계암각화센터' 조성, 한미 관세협상으로 관심이 집중되는 '한·미 조선협력 세계(글로벌) 경쟁력 강화' 예산 등을 건의한 바 있다(관련 기사 : 기재부 찾은 울산시 '반구천 세계암각화센터 조성', '한·미 조선협력' 예산 건의
).