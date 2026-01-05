[홍성] 이용록 "긍지와 자부심을 높이는 도약의 해로 나갈 것"

이용록 군수가 병오년은 "지역의 미래 성장판을 활짝 여는 마중물이 될 것"이라고 밝혔다.
이 군수는 5일 언론인 간담회를 통해 "(2026년은) '교룡득수'(蛟龍得水, 용이 물을 만나 날아오르듯 뛰어난 기세)를 키워드로 긍지와 자부심을 높이는 도약의 해로 나가겠다"며 이같은 포부를 밝혔다.
그러면서 "(병오년 홍성군의) 모든 전략은 신산업 육성, 지역개발 실현, 관광 인프라 확충 및 경제 활력 제고"라면서 "이외에도 홍성 원도심의 문화관광 육성 전략, 남부권 광천김 산업과 유기농업 특화 전략, 서부권의 해양관광"과 함께 "화재 안전 특화사업, 스포츠 문화, 콘텐츠 사업 육성 특화 전략으로 홍성 전역의 도시재생 모델은 가동될 것"이라는 계획을 전했다.
이 군수는 이 자리에서 ▲미래 신산업 국가산업단지 조성 ▲모빌리티 ▲바이오 ▲AI ▲반려동물 및 김 특화산업 ▲화재 폭발 안전산업 등 지역의 미래 먹거리 산업과 혁신적 산업을 구체화할 것임을 밝히며 6대 추진 전략을 발표했다.
특히, 미래 산업도시, 스마트 농어촌 도시, 문화관광 도시 조성 분야에 중점을 두기로 했다.
이외에도 홍성군은 ▲소아 진료 중심 특화 병원 조기 착공 ▲결성면 스포츠 센터와 홍주종합경기장 스포츠 타운 조성 사업 ▲충남권 국립 호국원 유치 ▲홍성형 청년 친화 도시 모델 구축과 유니세프 아동친화도시 상위인증 획득 등을 목표로 군정을 이끌겠다는 계획이다.
뿐만 아니라 ▲2029년 전국체전 세밀한 준비 추진 ▲위드 시니어 문화센터와 청소년 복합 문화센터 건립 ▲지역급식관리센터 확대 고도화 ▲홍성천 지구 풍수해 생활권 정비사업 등을 역점적으로 추진하겠다고 밝혔다.
이 군수는 지난해 성과로 ▲'2025 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌' 세계 축제 도약 ▲전국 군 단위 최초 2029년 전국체전 유치 ▲홍성형 스마트, 저탄소, 유기농업을 통한 미래 농업 선도 모델 완성 ▲행정 분야 5관왕 달성 ▲인구 10만 회복과 산업·행정 인프라 구축으로 지속 성장 도시 기반 확립 등을 꼽았다(관련 기사 : 60만 명 몰린 '홍성 글로벌 바비큐 페스티벌', 군정 최대 성과 1위 선정
).
마지막으로 "홍성은 5극 3특 국토 균형 발전 전략을 실현하는 지역 균형 발전의 주축으로 도약할 것"이라면서 "2026년 주요 현안 사업들이 내실 있는 결실을 볼 수 있도록 지혜와 역량을 모아줄 것"을 덧붙였다.
한편, 홍성군은 SNS를 통해 "2026년 병오년(丙午年), 힘차게 달리는 말의 기운을 받아 말하는 대로 다 이루어지는 한 해 되길 바란다"며 새해를 축하했다.
특히, 새해를 맞아 홍성군을 향한 따뜻한 응원과 덕담을 SNS에 남기면 커피 쿠폰을 받을 수 있는 댓글 이벤트를 진행했다.