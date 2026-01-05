국가교육위원장, 출신학교채용차별방지법 대회 첫 참석 '눈길'

대통령 소속 국가교육위원회의 차정인 위원장이 교육시민단체 200여 곳이 공동으로 여는 '출신학교채용차별방지법 추진 국민대회'에 참석해 기조 강연까지 할 예정이어서 눈길을 끈다. 국가교육위원장이 '학벌 차별 금지' 운동에 나선 시민단체 행사에 참석해 강연하는 것은 처음 있는 일이다.
국가교육위원장이 '학벌 차별 금지' 대회에서 강연? 처음 있는 일
교육의봄, 사교육걱정없는세상, 전국교직원노동조합, 좋은교사운동, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현을위한전국학부모회, 전국혁신교육학부모네트워크 등 200여 단체가 모인 출신 학교 채용 차별 방지법 국민운동(아래 국민운동)은 5일, "학벌 채용 차별의 문제를 해결해 입시 경쟁과 사교육 고통의 문제를 풀고자 출신학교 채용차별 방지법 도입을 촉구하는 국민대회를 이달 20일 오후 2시, 국회 도서관 대강당에서 개최한다"라고 밝혔다.
이 국민대회에서는 차정인 국가교육위원장이 "채용이 바뀌면 교육도 바뀐다"라는 주제의 기조 강연을 벌일 예정이다.
국민운동은 <오마이뉴스>에 "차 위원장이 국가교육위가 연 운영보고회에서 출신학교채용차별방지법 입법 필요성에 대해 말씀해서, 국민운동이 여는 이번 국민대회의 기조 강연을 부탁드렸다"라면서 "차 위원장이 흔쾌하게 하시겠다고 승낙했다"라고 설명했다.
앞서 차 위원장은 지난 12월 23일, 국가교육위가 연 운영보고회에서 "대입 경쟁 완화 입시지옥 해소는 근본적으로 학벌주의 해소와 밀접한 관계가 있는데 특히 기업 채용 학벌주의가 중요하다"라면서 "현재 채용절차공정화법률에 따라 입사 관련 서류에 출신 지역, 종교 기재를 금지하고 있다. 거기다가 출신 대학도 기재를 금지하는 법률개정안이 지금 제출되어 있다. 2월 국회 정도에는 통과시켜서 이러한 좋은 추세를 확산할 필요가 있다"라고 강조한 바 있다. "아이티(IT) 기업, 외국계 기업, 공기업, 금융권 대기업 등의 채용에서 큰 변화가 있다. (학벌보다는) 실무역량 중심의 뚜렷한 변화로 확인된다"면서다.
강득구 더불어민주당 의원이 지난해 9월에 대표 발의한 출신학교채용차별방지법(채용절차의 공정화에 관한 법률 개정안)에는 기업이 채용 과정에서 수집해서는 안 되는 개인정보 항목에 '구직자 본인의 출신학교·학력' 내용도 포함하는 내용이 담겨 있다. (관련 기사: "출신학교 보고 이재명 대통령 뽑은 거 아냐, 학벌 채용 없애자"
https://omn.kr/2fxit)
국민운동 "학벌 채용, 구태의 관행을 법률로 멈춰 세워야"
국민운동은 보도자료에서 "입시나 채용, 모든 영역에서 학력·학벌 차별이 만연하다. 학벌은 기껏해야 고등학교 내신 수능 성적의 결과에 불과한데, 이것으로 누군가를 선택하고 배제하는 것은 채용의 정석이 아니다"라면서 "채용 과정에서 학벌·학력 스펙을 수집하고 그것에 안주해서 적격자를 찾는 구태의 관행을 법률로 멈출 때가 왔다. 우리가 함께 모여 더 이상 이 낡은 채용 제도로 모두가 고통받지 않도록, 법률을 만들라고 촉구하자"라고 제안했다.
국민운동이 오는 20일 여는 국민대회에는 차 위원장은 물론 손봉호 서울대 명예교수와 강득구 의원이 참석해 인사말을 할 예정이다. 이어 교육부장관과 고용노동부장관 등이 나와 격려사를 할 예정이다. 국민운동 관계자는 "교육부에 최교진 장관의 참석을 제안한 상태이고, 아직 참석이 확정된 것은 아니다"라고 설명했다.