국가교육위원장, 출신학교채용차별방지법 대회 첫 참석 '눈길'

차정인 국가교육위원회 위원장이 지난 12월 23일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 열린 '취임 100일 기념 운영보고회'에서 '국가교육위원회의 혁신과 미래'를 주제로 기조 발언을 하고 있다.