"조선 왕조와 농민군이 싸운다고 일본군이 와선 안되는 것과 같은 이치"

큰사진보기 ▲이날 발언에 나선 권영국 정의당 대표는 이번 사태를 "전대미문의 국가 납치 범죄이며, 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 주권 국가에 대한 침략"이라고 규정했다. 권 대표는 "트럼프는 마약 카르텔 소탕을 명분으로 내세웠지만, 이는 유엔 헌장 제2조 4항이 규정한 무력 사용 금지 원칙을 정면으로 위반한 행위"라고 지적했다. ⓒ 정의당 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시민사회 활동가들의 성토도 이어졌다. 홍명교 플랫폼C 활동가는 "이번 침략은 민주주의와 인권을 위한 것이 결코 아니다. 미국이 남반구의 자원과 공급망을 강탈하여 미국의 것으로 만들겠다는 패권주의일 뿐이자 법보다 주먹이 앞선다는 야만적 논리일 뿐"이라고 일갈했다. ⓒ 정의당 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재연 진보당 상임대표는 이번 사태를 두고 "국민들이 직접 선출한 대통령을 강제로 끌어내리고, 정권교체 때까지 자신이 국가를 운영하겠다는 선포는 '제국주의 침략'이자 남미 국가들로 세력을 확장하는 중국에도 던지는 경고"라고 평했다. 이어 "트럼프의 제국주의 침략 만행에 맞서, 모두 함께 연대하여 평화의 질서를 지켜내자"고 주장했다. ⓒ 진보당 제공 관련사진보기

미국이 베네수엘라를 무력 침공해 니콜라스 마두로 대통령을 체포·압송하는 초유의 사태가 발생하자, 국내 진보정당과 시민사회단체들이 서울 광화문 주한미국대사관 앞에서 잇따라 규탄의 목소리를 높였다.4일 정의당, 녹색당, 노동당 등 진보 3당과 53개 시민사회단체는 '미국의 베네수엘라 침공 및 주권 침탈 규탄' 기자회견을 열고 미국의 군사 행동을 강력히 비판했다.이날 발언에 나선 권영국 정의당 대표는 이번 사태를 "전대미문의 국가 납치 범죄이며, 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 주권 국가에 대한 침략"이라고 규정했다. 권 대표는 "트럼프는 마약 카르텔 소탕을 명분으로 내세웠지만, 이는 유엔 헌장 제2조 4항이 규정한 무력 사용 금지 원칙을 정면으로 위반한 행위"라고 지적했다.이어 그는 "정의당은 주권 침략에 맞서 저항하는 베네수엘라 민중들과 굳건히 연대할 것"이라며 "마두로 대통령을 심판하고 베네수엘라의 운명을 결정할 수 있는 권한은 미국과 트럼프가 아니라 주권자인 베네수엘라의 민중에게 있음을 명심하기 바란다. 미국은 즉각 모든 군사 행동을 중단하고 마두로 대통령과 부인을 자국으로 돌려보내라"라고 촉구했다.미국의 이번 침공 배경에 '에너지 패권'이 자리하고 있다는 비판도 제기됐다. 이상현 녹색당 공동대표는 "미국은 이번 침공의 이유에 대해 표면적으로는 마약 소탕을 내세웠지만 그 실체는 에너지 패권을 유지하기 위한 제국적 침략임이 명확하다"라며 "석유 채굴과 화석연료 산업 확대를 노린 미국의 이러한 침략 행위는 결코 정당화될 수 없다"라고 꼬집었다.아울러 "전 지구적인 평화와 안전을 위협할 뿐 아니라 국가가 자국의 에너지 시스템을 공공적으로 통제하고 화석 연료로 전환할 가능성 자체를 억압한다는 점에서 기후위기 대응에도 치명적인 악영향을 미친다"라면서 "미국의 베네수엘라 침략은 한 국가에 대한 범죄 행위이자 동시에 전 인류와 전 인류의 지속 가능성과 평화를 위협하는 범죄 행위"라고 강하게 비판했다.고유미 노동당 공동대표 또한 "어제 우리가 목격한 현실은 미국이라는 패권 국가의 예외적 일탈이 아니라 오늘날 세계를 지배하는 제국주의 질서가 어떻게 작동되는지 드러낸 사건"이라며 "노동당은 베네수엘라 민중의 자기 결정권을 전폭적으로 지지하며 미국만이 아니라 이 침략을 가능하게 한 제국주의 질서에 맞서 싸울 것임을 분명히 선언한다"라고 목소리를 높였다.시민사회 활동가들의 성토도 이어졌다. 홍명교 플랫폼C 활동가는 "이번 침략은 민주주의와 인권을 위한 것이 결코 아니다. 미국이 남반구의 자원과 공급망을 강탈하여 미국의 것으로 만들겠다는 패권주의일 뿐이자 법보다 주먹이 앞선다는 야만적 논리일 뿐"이라고 일갈했다. 그는 역사를 빗대어 "조선 시대 말기, 조선 왕조가 농민들을 괴롭히고 농민 운동을 탄압했을지라도, 그것이 서구 제국주의와 일본 제국주의 침략의 명분이 될 수 없는 것과 같은 이치"라고 설명했다.이어 "트럼프 행정부는 최근 전남 신안군의 인권 문제를 언급한 바 있다. 이를 구실로 갑자기 전라남도로 군대를 보낸다면 우리가 이를 지지할 수 있는가. 결코 말도 안 되는 일"이라며 "우리는 평화를 옹호하고 제국주의에 반대하는 전 세계 모든 민중과 연대하여 이 불법적인 침략 전쟁을 막아내고 평화를 지켜내야 한다"라고 호소했다.인권운동네트워크 바람의 명숙 활동가 역시 "아무리 마두로 정권에 대한 평가가 상이할지라도 그것은 베네수엘라 인민이 결정할 문제이지, 타국이 군사력을 동원해서 침략해서는 안 될 일"이라며 주권 존중을 강조했다.그는 "20세기 강대국의 식민지 수탈 전쟁, 그를 현실화시키는 제국주의 세계 대전으로 이어졌던 그 끔찍한 일이 재발되지 않으리라는 보장은 없다"며 "각국은 미국의 침략 전쟁을 규탄하고 타국의 주권을 인정하라고 밝혀야 할 때다. 또한 이 전쟁을 중단시키는 것은 전 세계 민중의 연대 투쟁"이라고 덧붙였다.같은 날 진보당도 주한미국대사관 앞에서 '미국의 베네수엘라 침략 강력 규탄' 기자회견을 별도로 개최했다.김재연 진보당 상임대표는 이번 사태를 두고 "국민들이 직접 선출한 대통령을 강제로 끌어내리고, 정권교체 때까지 자신이 국가를 운영하겠다는 선포는 '제국주의 침략'이자 남미 국가들로 세력을 확장하는 중국에도 던지는 경고"라고 평했다. 이어 "트럼프의 제국주의 침략 만행에 맞서, 모두 함께 연대하여 평화의 질서를 지켜내자"고 주장했다.손솔 의원은 "지금까지 미국과 함께 뜻을 해왔던 동맹국들에는 수천억 원의 현금을 강탈하고, 정치적 반대자들에게는 무력을 동원한 침공과 납치로 일관하며 법도 규칙도 없는 무질서의 세계를 만들고 있는 당사자는 바로 미국"이라며 "패권을 유지하려는 미국의 막가파식 행패는 오히려 미국의 설 자리를 점점 줄게 만들 것"이라고 경고했다.이들은 기자회견문을 통해 "트럼프의 미국 우선주의는 이제 협박과 수탈을 넘어 군사적 침략 단계로 접어들고 있다"라며 "미국의 오만함과 제국주의적 발상은 전 세계 민주 국가들에 심각한 위협이 될 것이다. 국제사회는 공동대응을 통해 국제법과 주권불가침 원칙을 단호히 수호해야 한다"라고 촉구했다.