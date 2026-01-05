메뉴 건너뛰기

정치

26.01.05 11:08최종 업데이트 26.01.05 11:45

김도읍 정책위의장, 갑자기 사의...장동혁 체제 균열?

김 의장 계엄 사과 당일인 12월 30일 사의, 장 대표 수락... 당 '개인적 사유'라 했다가 정정

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하고 있다. ⓒ 남소연

"저의 소임은 여기까지라고 판단했다."

김도읍 국민의힘 국회의원이 당 정책위원회 의장직에서 갑작스럽게 물러났다. 자리를 맡은 지 4개월여 만이다. 정책위의장은 당 정책의 기조와 방향을 잡고, 세부적인 원내 법안도 조율하는 주요 당직 중 하나이다.

김도읍 의원은 오는 전국동시지방선거에서 부산광역시장 후보군으로 꼽히지만, 지방선거 출마 준비를 위한 사임은 아니라고 선을 그었다. 그러나 당 대변인이 '개인적인 사유'라고 사퇴 이유를 알렸다가 뒤늦게 정정하는 등 구체적인 사유를 명확히 설명하지 못하고 있다.

당 안팎의 비판 여론에 '리더십 위기'를 맞은 장동혁 국민의힘 당 대표가 조만간 고강도 인적 쇄신안을 발표할 것이라는 가능성이 높게 점쳐지는 상황이라 그의 사퇴 배경에 관심이 쏠린다.

부산시장 출마설과 연결에 거리 둔 김도읍... "12월 30일 사의 표명했다"

5일 오전, 국민의힘 최고위원회의는 당초 예정보다 수 분 늦게 시작했고, 김도읍 의원의 명패도 보이지 않았다. 김 의원은 이날 현장에서 당직자들과 일부 기자들에게 인사는 했지만 회의 공개 발언 시간에 참석하지는 않았다.

김 의원은 이날 최고위원회의 모두발언 대신 별도의 입장문을 통해 "저는 지난 12월 30일 당 지도부에 정책위의장직 사의를 표명했다"라며 "지난해 8월 장동혁 대표로부터 정책위의장직을 제안받았을 당시, 저는 국민의힘이 국민께 신뢰받는 정당으로 거듭나는 데 작은 불쏘시개 역할을 하겠다는 말씀을 드리면서 직을 수락했다"라고 밝혔다.

그는 "장동혁 대표께서 당의 변화·쇄신책을 준비하고 있는 것으로 알고 있다"라며 "저의 소임은 여기까지라고 판단했다"라고 전했다. 이어 "앞으로는 국민의힘 국회의원의 한 사람으로서 국가와 국민을 위해 맡은 바 소임에 최선을 다하겠다. 감사하다"라고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 지난해 12월 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 김도읍 정책위의장.
송언석 국민의힘 원내대표가 지난해 12월 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 김도읍 정책위의장. ⓒ 남소연

그가 사의를 표명했다고 한 작년 12월 30일은, 김 의원이 12.3 비상계엄에 대해 사과 입장을 갑작스럽게 밝힌 날이기도 하다. 그는 당시 당 원내대책회의 도중 "국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 이러한 사태가 발생했다는 사실 그 자체에 대해 국민 여러분께 진정 송구하다"라며 "국민의힘은 당시 비상계엄 선포로 인해 국민 여러분께 불안과 혼란을 드린 점 참담한 심정으로 깊이 새기고 있다"라고 고개를 숙인 바 있다.

5일 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만난 조용술 대변인은 "김도읍 의원은 12월 말 사퇴 의사를 밝혔고, 당 대표가 받아서 사퇴하게 됐다"라며 "오늘 오셔서는 '특별한 사유는 아니고 개인적 사유로 사퇴하겠다'라며 아름답게 마무리하고 사퇴했다"라고 부연했다.

조 대변인은 장동혁 대표의 수락 여부를 언론에 확인해주면서, 그의 사의 배경을 재차 묻자 "우선 김도읍 의원의 경우 본인의 출마 여부와 절대 관계 없다고 선 그었다"라며 "당 대표 측근 인사로서 의도된 내용이라는 오해받지 않았으면 좋겠다는 말씀하셨다"라고 전했다.

그는 "중진 의원으로서, 장동혁 체제가 유지해 가면서 임기를 잘 마치는 지도부 되기 위해 힘 실어주기 위해 하게 된 것"이라며 "이번 사퇴는 개인적 사유로서 말씀하신 것이라, 내부 갈등이나 이런 부분은 전혀 아니다. 장동혁 지도부의 성공을 기원하고 아름답게 물러났다"라고 말했다.

이처럼 조 대변인이 '개인적인 사유'라고 반복해 브리핑했으나, 정작 국민의힘 공보실은 이후 "'개인적 사유'라는 표현은 취소·삭제하겠다"라며 "김도읍 의장께서는 해당 발언을 하신 바 없으시다고 바로잡는다"라고 공지했다.

장동혁 대표는 비상계엄에 대한 입장과 사과 여부를 묻는 언론의 태도에 마뜩찮은 반응을 공개적으로 보이고 있다(관련 기사: 기자들 질문에 정색한 장동혁, 계엄 관련 입장 이젠 묻지 마라? https://omn.kr/2gkmv). 이런 가운데, 사과 의사를 공개적으로 밝힌 주요 당직자가 해당 발언을 한 그날 사의를 표명했고, 당 대표는 이를 수락했다. '당 대표에게 힘을 실어주기 위해'라는 명분을 부여했으나, 결과적으로 장 대표 체제의 균열 혹은 일종의 솎아내기로 해석될 수 있는 지점이다.

중앙윤리위원 임명했지만, 명단 비공개한 국민의힘

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하고 있다. ⓒ 남소연

공교롭게도 이날 국민의힘은 그동안 공석이었던 당 중앙윤리위원회 구성도 마무리했다.

국민의힘 최고위원회는 중앙윤리위원 임명안을 통과시켰고, 7명의 윤리위원 중 호선을 통해 위원장과 부위원장을 임명할 예정이다. 현재 한동훈 전 대표의 '당원 게시판' 의혹과 관련해 당무감사위원회가 징계를 권고한 상황이다. 중앙윤리위 구성이 마무리됨에 따라 가족 연루 사실을 인정한 한 전 대표에 대한 징계도 초읽기에 들어가게 됐다. 이 역시 한 전 대표를 찍어내며, 흔들리는 장 대표의 리더십 다지기 과정으로 풀이된다.

사안의 민감성 탓인지, 정작 이날 임명된 윤리위원들의 면면은 공개되지 않았다. 조 대변인은 "우선 윤리위원 구성 자체를 엄정하게 해야 된다는 당 대표의 의지가 있었고, 그렇기 때문에 여러 인사를 추천받아 당 대표하고 개인적 인연 관계 없이 임명하게 됐다"라며 "공정성 담보를 위해 위원장도 그 안에서 호선으로 진행하게끔 했다. 객관성과 공정성을 담보하겠다는 당 대표의 의지가 반영된 것"이라고 부연했다.

위원장 임명이 호선이면 사실상 내정된 것 아니냐는 지적에는 "아니다"라며 "(선출 방식에 대해) 최고위원회 안에서도 이견이 없었고, 윤리위 안에서 구성된 인사들이 하는 것"이라고 강조했다. 또 "최고위원회나 지도부가 개입하지 않는 것이라 공정성에 대해서는 최대한 확보했다는 게 지도부의 입장"이라고 설명했다. 윤리위원 명단은 위원장 호선 이후 공개될 예정이다.


저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

