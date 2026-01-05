“오늘도#전기버스#몰고#길을#나섭니다”

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

지난 12월 30일 오전 6시 30분, 아직 어둠이 짙게 남아 있는 함양읍 시내버스 대기소에는 여러 대의 버스가 줄지어 서 있었다. 기사들은 잠시 몸을 풀고 차량 상태를 점검한 뒤, 정해진 시간에 맞춰 각자의 노선으로 흩어졌다. 하루의 첫 움직임은 늘 조용하지만 분주했다. '아침을 여는 사람들' 취재는 이 새벽 첫차 현장에서 시작됐다.이날 동행한 이는 함양지리산고속에서 근무하고 있는 박병창(60) 기사다. 함양읍에서 마천면 추성마을로 향하는 첫차에 함께 올랐다. 버스 안에는 진동과 노면을 타는 소리, 정류장 안내 방송이 겹쳐 흘렀다. 새벽 시간대 특유의 정적 속에서 박 기사는 이미 익숙한 손놀림으로 운전대를 잡았다.박병창 기사의 하루는 새벽 4시 30분에 시작된다. 그는 거의 30년 동안 같은 시간에 일어나 첫차를 운행해 왔다.박 기사는 "이 일을 하다 보니 기상 시간이 몸에 배어버렸다"며 "새벽 이쯤 되면 자연스럽게 눈이 떠진다"고 말했다. 겨울이 되면 새벽은 더욱 길게 느껴진다. 밤과 새벽의 경계가 흐릿해지면서 출근길과 퇴근길 모두 어둠 속을 지나야 하기 때문이다. 그는 자신의 생활에 대해 "별 보고 나왔다가 별 보고 들어가는 하루"라고 표현했다. 이 말은 과장이 아니라, 수십 년간 이어진 삶의 요약에 가깝다.겨울 첫차는 사람에게도, 버스에게도 쉽지 않다. 추운 날에는 시동을 걸고 일정 시간 예열이 필요한데, 전기버스의 경우 난방 사용에 따른 배터리 소모도 고려해야 한다.박 기사는 "아침에 출발할 때는 열이 오를 때까지 추위를 어느 정도 견디고 가야 한다"며 "히터를 켜면 편하긴 하지만 그만큼 배터리 소모도 커서 계속 신경을 쓰게 된다"고 설명했다. 그럼에도 첫차는 늘 정해진 시간에 출발한다. 버스를 기다리는 사람들이 있기 때문이다.그는 "첫차는 하루의 시작이라서 늦으면 안 된다"며 "기다리는 분들이 있다는 걸 알기 때문에 시간은 꼭 지킨다"고 말했다.함양의 새벽 첫차 승객은 대부분 어르신들이다. 박 기사는 병원이나 시장을 가기 위해 첫차를 이용하는 경우가 많다고 설명했다. 특히 지팡이를 짚거나 짐을 들고 타는 어르신들이 많아, 운전 중에는 승객의 작은 움직임 하나에도 신경을 곤두세운다.박 기사는 "아침에는 어르신들이 많이 타기 때문에 항상 더 조심하게 된다"며 "급정거나 과속은 절대 하면 안 된다는 생각으로 운전한다"고 말했다. 앞차가 느리게 가더라도 무리하지 않고, 속도를 줄여 상황을 지켜보는 것이 그의 운전 원칙이다. 그는 승객을 태운 순간부터 목적지에 내릴 때까지가 자신의 책임이라고 했다.버스는 마을 깊숙이 들어갔다. 함양읍을 벗어나 유림면·휴천면의 마을들을 지나고, 산길과 굽은 도로를 따라 추성마을로 향했다. 어둠 속에서는 도로 상태를 미리 읽어야 하고, 시야를 넓게 보지 않으면 작은 변수도 위험이 될 수 있다.박 기사는 "비나 눈이 오는 날이 제일 힘들다"며 "새벽에는 시야가 좁아서 항상 여유를 두고 운전할 수밖에 없다"고 전했다. 그는 특히 새벽 시간대에는 돌발 상황에 대비해 속도를 더 줄이고, 브레이크를 밟는 타이밍에도 신중을 기한다고 말했다. 다행히 이날은 눈과 비가 없어, 겨울치고는 비교적 안정적인 운행이 이어졌다.첫차가 추성마을에 도착하자, 버스는 잠시 숨을 고른 뒤 다시 회차했다. 이 시점부터 풍경이 조금 달라지기 시작했다. 추성마을에서 돌아가는 길, 읍내로 볼일을 보러 나오는 주민들이 정류장마다 하나둘 버스에 올랐다. 내려갈 때는 비교적 한산했던 차 안이, 읍으로 가까워질수록 점차 채워졌다. 날도 밝아지기 시작하면서 함양의 풍경들도 모습을 드러냈다.새벽 첫차가 단순히 '가는 버스'가 아니라, 읍으로 사람들을 실어 나르는 중요한 생활 노선이라는 점이 이 구간에서 분명히 드러났다. 돌아오는 길의 버스 안은 출발할 때와는 다른 온기를 띠고 있었다. 짧은 인사말이 오가고, 정류장마다 승객의 오르내림이 반복됐다.예전에 비해 학생 승객은 줄었지만, 여전히 노선버스는 마을과 읍을 잇는 주요 이동 수단이다. 박 기사는 "예전에는 학생들도 꽤 탔는데 지금은 거의 없다"며 "버스를 몰다 보면 인구가 줄어드는 게 크게 느껴진다"고 말했다. 그 대신 어르신들의 이동이 노선을 지탱하고 있다. 지역의 인구 구조 변화가 가장 먼저 드러나는 곳이 바로 이 새벽 노선이라는 사실이 체감됐다.30년 가까이 같은 길을 오간 터라, 박 기사는 창밖 풍경에 대해 담담했다. 봄과 가을의 아름다움에 대해 주변에서 자주 이야기하지만, 매일 같은 길을 달리다 보면 특별함보다는 익숙함이 먼저 남는다.그는 "매일 다니니까 풍경은 잘 모르겠지만, 도로 여건은 예전보다 정말 많이 좋아졌다"며 "과거에는 도로 상황이 좋지 않아 위험한 상황들에 자주 노출되기도 했다. 지금은 정말 많이 좋아진 것이다. 그래도 산간 지역이라 날씨는 늘 변수"라고 회상했다.이날 대화에서는 지역 대중교통이 안고 있는 현실적인 문제도 자연스럽게 드러났다. 박 기사는 운전 기사 인력 부족을 언급했다.그는 "근무 시간이 불규칙하고 일이 쉽지않다 보니 젊은 사람들이 쉽게 들어오지 않는다"며 "지역에서는 기사 한 명이 빠져도 노선 운영에 영향을 줄 수 있다"고 전했다. 한 사람의 운전석이 곧 노선의 유지와 직결되는 이유다.그래서 박병창 기사가 새해 소망으로 가장 먼저 꼽은 것은 건강이다. 그는 "몸이 건강해야 이 일을 오래 할 수 있다"며 "아프지 않고 계속 운전대를 잡는 게 제일 중요하다"고 말했다. 실제로 박 기사는 퇴근 후에도 시간을 내 상림을 걸으며 꾸준히 몸을 관리하고 있다. 하루에 만 보 가까이 걷는 날도 적지 않다고 한다.승객을 안전하게 모시는 일이 결국 자신의 건강 관리와도 연결된다는 것이다. 하루하루 무사히 운전대를 잡을 수 있는 것이 곧 다음 날 첫차로 이어지기 때문이다.박병창 기사에게 다가오는 2026년은 특별하다. 말띠인 그는 "병오년에도 지금처럼 사고 없이 운행하는 게 가장 큰 바람"이라고 밝혔다. 특별한 목표보다는, 지금까지 그래왔듯 안전 운행을 이어가는 것이 그의 새해 소망이다.또 하나의 기대는 오는 4월에 있다. 백전면이 고향인 박 기사는 백전에서 중학교까지 다녔다. 당시에는 학교와 마을이 지금보다 훨씬 활기가 있었다고 기억했다.그는 "그때는 학생도 많고 마을도 지금보다 훨씬 북적였다"며 "지금은 많이 달라졌지만 기억은 아직도 또렷하다"고 돌아봤다.오는 4월, 그는 백전중학교 동창들과 환갑여행을 떠날 예정이다. 새벽 근무로 각종 모임에 자주 참석하지 못했던 그에게 이 여행은 더욱 뜻깊다.박 기사는 "일 때문에 친구들 모임도 자주 못 나갔다"며 "환갑여행만큼은 꼭 다녀오고 싶었다"고 전했다. 같은 고향에서 자라고 같은 교실을 다녔던 친구들과 함께하는 시간은, 오랜 노동의 시간 속에서 잠시 숨을 고를 수 있는 계기가 된다.버스는 다시 함양읍에 들어섰다. 새벽에 비어 있던 좌석은 어느새 사람들로 채워졌고, 읍내 정류장에서 하나둘 승객들이 내렸다. 박병창 기사에게는 또 하나의 평범한 근무일이었지만, 그 평범함이 모여 함양의 아침을 지탱하고 있었다.새벽 첫차 운전석에서 박병창 기사가 지켜온 원칙은 단순하다. 승객을 안전하게 모시고, 정해진 시간에, 묵묵히 운행하는 것. 그 원칙이 이어지는 한, 함양의 새해 아침도 변함없이 시작할 것이다.박 기사는 "버스에 탄 분들을 목적지까지 안전하게 모시는 게 제 일"이라며 "앞으로도 지금처럼 사고 없이 운행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.