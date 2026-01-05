'이혜훈, 청문회까진 본다' 강훈식 "관료 출신 제일 편하겠지만..."

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장이 21일 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2025.12.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"관료 출신을 찾으면 제일 편할 수는 있겠죠. 하지만 거기에 또 휩싸여서는 안 된다고 생각합니다."

강훈식 대통령 비서실장이 보좌진 갑질 논란에 휩싸인 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자와 관련해 인사청문회까지는 지켜보려 한다는 입장을 밝혔다. 또한 이 후보자가 이재명 정부의 '레드팀'으로서 균형 잡힌 시각에 기초한 '자원 배분'에 역할을 할 수 있을 것으로 보고 인사한 것이란 설명도 덧붙였다.그는 5일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에서 이 후보자 관련 논란에 대한 입장을 묻는 질문에 "계엄이나 내란에 대한 입장, 그건 다 보고가 됐고 본인의 사과 의지도 분명히 확인하고 지명하게 됐다"면서 이같이 밝혔다.특히 '보좌진 갑질' 논란과 관련해 "투기 부분이나 아까 말씀드렸던 내란 문제들은 검증이 좀 되기 수월한 편에 있는 것들"이라며 "다만 갑질 의혹 이거는 사실 검증에 잘 잡히지 않는 내용들"이라고 짚었다.그러면서 "이런 것들은 결국은 청문회에서 본인이 어떤 입장을 가지는지 들어봐야 될 것이라 생각한다"고 밝혔다. 또 "본인도 (청문회에서) 하고 싶은 말씀이 있으신 것 같더라"고 덧붙였다.강 실장은 "이혜훈 후보자의 지명 자체가 저희로서는 도전이다. 그리고 상대 진영에 있었던 분을 이렇게 쓰는 게 또 그 진영에서 반발을 이렇게까지 많이 할 것이라고 생각은 안 했다"며 국민의힘에 대한 아쉬움도 토로했다.이에 대해 그는 "그분에게 저희가 탈당을 권유한 적도 없었고 그 당에 있음에도 불구하고 (기획예산처 장관으로) 써볼 수 있겠다고 생각하고 제안을 드렸는데 바로 제명 조치하는 모습을 보면서 도대체 우리는 국민 통합을 어떤 방식으로 만들어야 하는지 되묻지 않을 수 없다"고 말했다.야당 인사를 예산을 다루고 배분하는 기획예산처 장관 후보자로 지명한 까닭을 묻는 질문에는 "자원 배분이 관계 중심으로 이루지는 것에 대해서 경계하고 있다"고 설명했다.이에 대해 강 실장은 "여당이면 좀 더 가져가고 야당이면 못 가져가고, 소위 말하면 기획예산처 장관하고 친하면 가져가고 못 친하면 못 가져가고 이런 게 사실 과거 정부에서 있었던 일"이라고 짚었다.이어 "그런데 그런 부분에 대해서는 오히려 이혜훈 후보자가 더 적절한 역할을 할 수 있을 것이라는 기대감을 갖고 있다"며 "(이 후보자가) 또 균형 잡힌 시각으로 더 냉정하게 객관적으로 할 수 있을 것이란 부분들도 반영됐다"고 밝혔다.또한 "기획예산처 장관을 그냥 공무원 출신에서, 관료 출신을 찾으면 제일 편할 수는 있겠지만 거기에 휩싸여서는 안 된다고 생각해서 여러 가지 진영들의 이야기와 토론을 들어보고 결정한 것"이라며 "(이 후보자가) 충분히 토론 가능한 범위 안에 있다고 저희는 생각한다"고 덧붙였다.