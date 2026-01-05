많은 과제 속 역할 키우는 충남도의회

▲홍성현 의장 “함께하는 충남 위해 도민 대변에 최선” 충남도의회 홍성현 의장이 5일 열린 신년 기자회견에서 도민 여러분과 항상 소통하며 신뢰받는 의회가 되도록 최선을 다하겠다. 충남의 새로운 미래를 여는 길에 도민 여러분의 따뜻한 응원이 함께하길 기대한다”고 밝혔다. 수도권 집중, 지방소멸, 충남?대전 행정 통합이라는 역사적 과제 속에서 도의회의 역할을 극대화하겠다는 의지를 밝힌 것이다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲5일 신년 기자회견을 진행하고 있는 홍성현 의장. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도의회 홍성현 의장이 5일 열린 신년 기자회견에서 "도민 여러분과 항상 소통하며 신뢰받는 의회가 되도록 최선을 다하겠다. 충남의 새로운 미래를 여는 길에 도민 여러분의 따뜻한 응원이 함께하길 기대한다"고 밝혔다.수도권 집중, 지방소멸, 충남·대전 행정 통합이라는 역사적 과제 속에서 도의회의 역할을 극대화하겠다는 의지를 밝힌 것이다.홍 의장은 세부적으로 ▲제13대 개원 준비 ▲의정 운영의 투명성, 신뢰도 향상 ▲의정활동 홍보 다각화를 통한 도민 소통공간 마련 ▲정책의회 구현 및 입법평가 고도화 추진 등을 거론했다.특히 "의원 공무국외활동 조례를 개정해 사전 심의 절차를 강화하고 도정과의 연계를 강화해 의정 운영의 투명성을 더욱 향상 시키겠다"고 강조했다.또한 갑질피해신고센터 및 행동강령 자문위원회 운영, 청렴교육 및 연수 등을 통해 부패 발생을 사전에 예방하고 배려하는 조직문화 조성에도 힘쓴다.충남도의회는 올해 의회 특화형 전문가 양성 프로그램과 의원 맞춤형 전문연수를 통해 의원과 직원의 전문 역량을 강화할 예정이다. 도민과의 공감대를 확대와 의정토론회, 연구모임, 전문 연구자료 제공 등 정책연구 역량을 키우는 데도 힘쓴다. 재정 관리 부분에서는 안정적인 AI 예결산 분석시스템 운용 및 전문가 포럼 등을 통해 합리성을 높여 신뢰받는 충남도의회로 거듭나겠다는 각오다.충남도의회는 2025년 국민권익위원회 청렴도 평가 결과 전국 시도의회에서 유일하게 '청렴체감도' 1등급을 받고 '청렴노력도'는 1등급 상향된 2등급을 받아 '종합청렴도' 2등급에 올랐다.또한 적극적인 의정활동으로 행정안전부 주관 2025년 지방의회 우수사례 경진대회에서 우수상을 수상했다.