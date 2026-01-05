[부산시장여론조사] 43.4%-32.3%... 전재수, 박형준에 오차범위 밖 앞서

▲ <부산일보>가 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰한 여론조사(지난 1월 2~3일, 부산 만 18세 이상 1000명 대상, 응답률 5.6%) 결과 가상 양자대결에서 전재수 더불어민주당 의원과 박형준 시장이 각각 43.4%, 32.3%의 지지율을 기록했다. ⓒ 김보성 관련사진보기