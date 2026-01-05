[부산시장여론조사] 43.4%-32.3%... 전재수, 박형준에 오차범위 밖 앞서

차기 지방선거와 관련해 전재수(부산 북갑) 더불어민주당 국회의원이 국민의힘 소속인 박형준 부산시장을 오차범위 밖에서 앞서고 있다는 여론조사 결과가 잇따라 발표됐다. <부산일보>와 <국제신문>이 닷새 간격으로 이를 지면에 공개했고, 중앙일보도 민심을 들여다봤다. 국민의힘의 위기감이 커질 것으로 보인다.
<부산일보>가 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 5일 발표한 여론조사(지난 1월 2~3일, 부산 만 18세 이상 1000명 대상, 응답률 5.6%) 결과를 보면, 가상 양자대결에서 전 의원과 박 시장은 각각 43.4%, 32.3%의 지지를 받았다.
다자대결에서도 전 의원은 26.8%, 박 시장은 19.1%를 기록했다. 다른 출마 예상 주자인 김도읍(부산 강서) 국민의힘 의원과 조경태(부산 사하을) 국민의힘 의원은 각각 10.6%, 10.1% 순이었다. 조국 조국혁신당 대표(6.7%), 박재호 전 민주당 의원(6.4%), 이재성 전 민주당 부산시당 위원장(5.8%), 윤택근 진보당 부산시당 지방선거 기획단장(2.4%)은 한 자릿수 비율을 차지했다.
이재명 대통령의 국정운영 평가 대목에선 '긍정'이 54.9%로 '부정(38.6%)'보다 우세했다. 동시에 지방선거에서 '정부에 힘을 싣기 위해 여권 후보가 당선돼야 한다'는 응답도 46.6%로, '정부 심판을 위해 야권 후보가 당선돼야 한다(38.7%)'를 넘어섰다. 5년 가까이 부산 시정을 이끄는 박 시장의 직무 평가는 부정적(50.8%) 의견이 긍정(38.0%)보다 많았다.
지난 1일 공개된 <국제신문>과 리얼미터의 여론조사(지난 12월 27일~28일, 부산 만 18세 이상 1003명, 응답률 6.7%)에서도 이러한 상황은 반복됐다. 전 의원은 박 시장과의 다자대결, 양자대결에서 모두 10%포인트 이상 앞서갔다. 2파전으로 좁혀보면 전 의원은 48.1%, 박 시장이 35.8%로 12.3%포인트 격차를 보였다.
다자구도에서도 전 의원은 30.8%, 박 시장은 19.5%로 나타났다. 이어 김도읍 의원(14.8%), 조경태 의원(7.9%), 조국 조국혁신당 대표(7.3%), 이재성 민주당 전 시당위원장(6.2%), 박재호 전 의원(3.7%), 윤택근 부산 진보당 기획단장(2.3%)이 이를 뒤쫓는 형국이었다. 응답자의 절반은 박 시장의 시정 운영을 부정적(52.3%)으로 평가했고, 이재명 정부의 해수부 이전 등 해양수도 육성 정책이 선거에 영향을 줄 거란 답변은 72.%에 달했다.
부산 일간지가 아닌 다른 언론의 풍향계도 크게 다르지 않다. <중앙일보>가 지난해 말인 12월 28일~30일 케이스탯리서치에 의뢰한 여론조사(부산 만 18세 이상 801명, 응답률 14.9%)에서 '두 인물이 맞붙을 때 누구에게 투표하겠느냐'를 물었더니 전 의원 39%, 박 시장 30% 결과가 나왔다. 이를 두고 <중앙일보>는 "부산 민심이 통일교 사건에 큰 영향을 받지 않고 있다"라고 의미를 짚었다.
이번 기사에 인용한 각각 여론조사의 표본오차는 <부산일보>·KSOI, <국제신문>·리얼미터 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 조사 방법은 휴대전화 가상번호를 활용한 무선 자동응답(ARS)을 이용했다. <중앙일보>·케이스탯리서치 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 조사는 휴대전화(가상번호) 면접 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집(www.nesdc.go.kr)을
참조하면 된다.
