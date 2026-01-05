미사일 발사 훈련 참관한 김정은 "국제적 사변에 대응 필요"

큰사진보기 ▲김정은 국무위원장이 어제 조선인민군 주요 화력타격 집단 관하 구분대 미사일 발사훈련을 참관했다고 북한 조선중앙통신이 5일 보도했다. 2026.1.5 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한이 지난 4일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 극초음속 미사일 발사 훈련을 진행했다고 밝혔다.북한 관영 <조선중앙통신>은 "4일 조선인민군 주요 화력타격집단 관하 구분대의 미사일 발사 훈련이 진행됐다"면서 "평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 극초음속미사일들은 1,000㎞를 비행해 동해상의 설정 목표들을 타격했다"라고 5일 보도했다.통신에 따르면, 훈련을 참관한 김 위원장은 "전략적 공격 수단의 상시 동원성과 그 치명성을 적수들에게 부단히 그리고 반복적으로 인식시키는 것 자체가 전쟁 억제력 행사에 중요하고 효과 있는 한 가지 방식"이라고 말했다.특히 김 위원장은 "숨길 것 없이 우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는데 있다"며 "그것이 왜 필요한가는 최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해주고 있다"고 강조했다.김 위원장은 "다단한 국제적 사변"이 무엇인지 구체적으로 설명하지는 않았지만, 최근 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 사건을 언급한 것으로 보인다.또 김 위원장은 "이번 발사훈련을 통해 중요한 국방기술 과제가 수행됐다는 것을 확인했다"며 "최근 핵무력의 실용화·실천화 과정에서 의미 있는 성과들이 기록되고 있으며 이는 당의 국방건설 노선과 국방과학기술 중시 정책의 결실"이라고 주장했다.북한은 발사된 미사일의 구체적인 기종과 세부제원에 대해서는 공개하지 않았다. 다만 사정거리와 비행 궤적 등을 종합하면, KN-23 발사체에 극초음속 활공체(HGV) 형상의 탄두를 장착한 극초음속 미사일 '화성-11마'일 가능성이 높다.이번 훈련에는 김정식 군수공업부 제1부부장과 장창하 미사일총국장 등이 동행했다.