전희영 <나는 도지사에 출마하기로 했다> 출판기념회 마련

2026년 지방선거 진보당 경남도지사 후보로 출마예정인 전희영 전 전교조 위원장이 책 <나는 도지사에 출마하기로 했다>를 펴내고 5일 오후 7시 국립창원대 가온홀에서 출판기념회를 연다. 진보당 경남도당은 "참교육을 꿈꾸었던 어린시절의 삶과 전교조 활동을 하면서 펼쳐왔던 노동조합 활동 속에서 겪게 된 사회적 모순과 고민, 진보정치와 노동정치의 필요성과 고민까지 함께 담았다"라고 밝혔다.