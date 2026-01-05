사회부산경남한줄뉴스 26.01.05 07:41ㅣ최종 업데이트 26.01.05 07:41 함양 마천면 자원봉사협의회, 이웃돕기 성금 50만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군 마천면 자원봉사협의회(회장 허경열)는 1월 2일 마천면사무소를 방문해 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 50만 원의 이웃돕기 성금을 기탁했다. ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 마천면 자원봉사협의회(회장 허경열)는 1월 2일 마천면사무소를 방문해 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 50만 원의 이웃돕기 성금을 기탁했다. 허경열 회장은 "새해를 맞아 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고자 회원 모두의 뜻을 모았다"라며 "앞으로도 도움의 손길이 필요한 곳을 찾아 봉사하는 자원봉사협의회가 되겠다"라고 말했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국립창원대 총동창회-장학재단, 모교 장학생에 장학금 갤러리 오마이포토 고개숙인 김병기 1/11 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.