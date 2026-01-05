메뉴 건너뛰기

26.01.05 07:41최종 업데이트 26.01.05 07:41

함양 마천면 자원봉사협의회, 이웃돕기 성금 50만 원 기탁

함양군 마천면 자원봉사협의회(회장 허경열)는 1월 2일 마천면사무소를 방문해 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 50만 원의 이웃돕기 성금을 기탁했다.
함양군 마천면 자원봉사협의회(회장 허경열)는 1월 2일 마천면사무소를 방문해 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 50만 원의 이웃돕기 성금을 기탁했다. ⓒ 함양군청

허경열 회장은 "새해를 맞아 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고자 회원 모두의 뜻을 모았다"라며 "앞으로도 도움의 손길이 필요한 곳을 찾아 봉사하는 자원봉사협의회가 되겠다"라고 말했다.

