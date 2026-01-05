뉴욕타임스 "베네수엘라, 현대판 제국주의의 첫 희생양"

큰사진보기 ▲미국 백악관의 엑스(옛 트위터) 긴급대응 계정은 3일(현지 시각) 뉴욕에 있는 마약단속국(DEA) 사무실에서 구금 상태로 복도를 걸어가는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 영상을 공개했다. ⓒ 백악관 긴급대응 엑스 계정 게시물 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 12월 17일(현지 시각) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 카라카스에서 열린 해방자 사이먼 볼리바르 사망 기념 행사에서 연설하고 있다. (사진: 웬디스 올리보 / 베네수엘라 대통령실 / AFP) ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지 시각) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하기 위한 '확고한 결의' 작전 진행 상황을 플로리다주 팜비치에 위치한 마러라고 자택에서 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장 등과 함께 지켜보고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 행정부가 베네수엘라를 군사 공격해 니콜라스 마두로 대통령을 전격 축출한 것을 두고 미국 언론의 평가가 극명하게 엇갈렸다.진보 성향의 <뉴욕타임스>는 사설에서 "마두로에게 동정심을 느끼는 사람은 거의 없을 것이다. 그는 비민주적이고 억압적이며, 정적들에게 살인과 고문을 저질렀으며, 부정선거를 저질렀으며, 수백만 명의 국민을 이민자로 만들어 혼란을 일으켰다"라고 비판했다.그러나 "미국의 외교 역사에서 얻은 가장 중요한 교훈이 있다면, 아무리 형편없는 정권이라도 전복하려는 시도가 오히려 상황을 악화시킬 수 있다는 점"이라며 아프가니스탄, 리비아, 이라크 등을 사례로 들었다.이 신문은 "트럼프 대통령이 정당한 이유 없이 국가를 위기로 몰아넣고 있다"라며 "그는 헌법에 명시된 대로 의회의 승인을 받아야 했고, 의회의 승인이 없다면 그의 행동은 미국 법을 위반하는 것"이라고 강조했다.또 "베네수엘라는 미국에서 과다 복용 사태를 일으킨 펜타닐의 주요 생산국이 아니며, 그 나라에서 생산되는 코카인은 대부분 유럽으로 들어간다"라며 "미국 정부가 마두로를 '마약 테러리스트'로 규정하고 소탕한 것은 터무니없는 주장"이라고 꼬집었다.그러면서 트럼프 대통령이 베네수엘라를 공격한 목표가 중남미에서 미국의 패권 회복이라며 "베네수엘라가 현대판 제국주의의 첫 번째 희생양이 된 것으로 보인다"라고 평가했다.아울러 "미국이 국제적 정당성, 유효한 법적 권한, 국내 지지 없이 이러한 행보를 이어가는 것은 중국과 러시아 등 이웃 국가를 지배하려는 권위주의 정권에 명분을 제공할 위험이 있다"라고 염려했다.특히 트럼프 대통령이 대통령 선거 후보 시절 이라크 전쟁의 어리석음을 비판한 몇 안 되는 공화당 정치인이었고, 군사적 과잉 개입의 문제점을 알고 있는 것처럼 보였으나 지금은 그 원칙을 저버렸다고 지적했다.무엇보다 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 공격에 나선 이유를 "의회에서 토론이 벌어지면 그의 논리가 얼마나 허술한지 드러날 것이고, 일부 공화당 의원들조차 그의 국정 방향에 깊은 회의감을 품고 있다는 사실을 잘 알고 있기 때문"이라고 분석했다.그러면서 "우리는 트럼프 대통령의 모험주의적 행동이 베네수엘라 국민의 고통을 가중하고, 역내 불안정을 심화하며, 미국의 국익에도 장기적인 피해를 줄 것이 걱정된다"라고 강조했다.반면에 보수 성향의 <월스트리트저널>은 "마두로는 미국의 평화적 퇴진 제안을 거부했고, 트럼프 대통령은 자신의 위협을 실행에 옮겨 독재자를 축출한 것"이라며 "미국 측 사상자 없이 이 작전을 성공적으로 수행한 것은 놀라운 일"이라고 칭찬했다.이어 "그 독재자(마두로)는 러시아, 중국, 쿠바, 이란 등 미국의 적대 세력 축의 일부였다"라면서 "마두로의 축출은 미국의 적들에게 교훈적인 메시지를 보냈다"라고 평가했다.그러면서 마두로가 마약 밀매뿐만 아니라 사회주의적이고 권위주의적 정책으로 수백만 명의 자국민을 난민으로 만들고, 정치적 분열을 조장하기 위해 미국으로 대규모 이민자들을 유입시켰다면서 "좌파 진영은 국제법상 불법이라고 주장하지만, 이러한 점들을 종합할 때 이번 공격은 정당하다"라고 주장했다.또한 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 행동한다는 비판에 대해서도 "헌법은 국가 안보와 관련된 행정에 폭넓은 재량권을 부여하고 있다"라며 조지 H.W. 부시 대통령이 1989년 파나마의 독재자 마누엘 노리에가를 의회 표결 없이 축출한 것을 언급했다.<워싱턴포스트>도 "트럼프 대통령의 마두로 체포는 최근 수년간 내렸던 대담한 결정 중 하나"라며 "이번 작전은 전술적으로 의심의 여지 없는 성공이었다"라고 평가했다.이어 "마두로 축출은 중남미를 넘어 전 세계 독재자들에게 중요한 메시지를 전달한다. 트럼프 대통령은 약속을 지킨다는 것"이라며 "조 바이든 전 대통령은 베네수엘라에 대한 제재 완화를 제안했지만, 마두로가 한 일은 대선 조작"이라고 주장했다.무엇보다 "베네수엘라 국민들이 마두로의 몰락을 기뻐하고 있다"라면서 "다음 단계는 이 승리를 발판 삼아 베네수엘라가 더 악화되지 않고 안정과 번영을 향해 나아가도록 하는 것"이라고 강조했다.또한 "앞으로 어려운 결정과 수많은 장애물이 있겠지만, 마두로 체포는 축하할 일"이라며 "중남미 집단주의의 거짓된 온정을 상징하던 마두로가 남은 삶을 미국 감옥에서 보낸다는 것은 좋은 소식(good news)"이라고 전했다.