'북한동'을 '북한산동'으로 바꾸자 했더니 고양시 답변이

큰사진보기 ▲고양시 덕양구에 위치한 북한산의 웅장한 자태.2026년 1월, 북한산성은 유네스코 세계문화유산 등재 신청을 앞두고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민신문고를 통해 접수된 제안에 대해 고양시가 보낸 답변서.고양시는 명칭 변경을 통한 긍정적 파급효과를 인정하고 제안을 채택했다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲북한산성 입구에 위치한 '북한동 역사관'.과거 이곳에 살았던 주민들의 삶과 이주 역사를 기록하고 있다. 명칭 변경은 이 역사적 공간의 가치 또한 재정립할 것이다. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기사를 쓴 기자는 현재 고양시 덕양구 효자동 주민자치회장 및 고양시 주민자치협의회 사무국장으로 봉사하고 있습니다. 지역 사회의 올바른 발전과 교육 환경 개선, 그리고 주민 자치 실현을 위해 현장에서 발로 뛰고 있습니다.

2026년 1월 2일 오전 10시 57분 52초. 스마트폰의 진동과 함께 '국민신문고' 알림 메일이 도착했다. 떨리는 마음으로 열어본 메일의 제목은 '제안 심사 결과 안내'. 지난 2025년 12월 4일, 고양시에 제출했던 "덕양구 효자동 법정동 명칭 중 '북한동'을 '북한산동'으로 변경해 달라"는 제안에 대한 회신이었다.결과는 '채택'.화면 속 "귀하의 제안을 고양시에서 채택하였습니다"라는 문구를 확인하는 순간, 가슴 한구석이 벅차올랐다. 단순히 동네 이름 글자 하나를 바꾸는 일이 아니었다. 이것은 오랫동안 오해 속에 묻혀있던 지역의 정체성을 바로 세우고, 세계로 뻗어나갈 '북한산'의 이름을 온전히 되찾는 역사적인 첫걸음이었기 때문이다.고양시 덕양구에 위치한 법정동 '북한동(北漢洞)'은 그 유래가 깊다. 본래 이곳은 북한산성 내부의 마을을 일컫는 지명이었다. 하지만 시간이 흐르며 '북한동'이라는 명칭은 본래의 의도와 달리 사람들에게 불필요한 오해를 불러일으키곤 했다.특히 외국인 관광객이나 지리에 어두운 타지 사람들에게 '북한동'은 자칫 '북한(North Korea)'을 떠올리게 하는 뉘앙스를 풍길 우려가 있었다. 대한민국을 대표하는 명산인 북한산을 품고 있는 지역인데도, 그 명칭이 산의 위상을 온전히 담아내지 못하고 있다는 아쉬움이 지역 사회 내에서도 꾸준히 제기되어 왔다.나는 이러한 문제의식을 바탕으로 지난해 12월, 국민신문고를 통해 고양시에 정식으로 명칭 변경을 제안했다. "주민 오해 소지를 없애고, 북한산이라는 명산이 고양시에 있음을 명확히 하여 지역 정체성을 강화해야 한다"는 것이 제안의 골자였다.나의 제안에 대해 고양시 주민자치과 자치행정팀 담당 주무관은 성실하고도 전향적인 답변을 보내왔다.고양시는 답변서를 통해 "법정동은 행정기능이 아닌 전통적인 지역 구분 및 토지의 법적 관리를 위해 사용되며 변동이 거의 없는 것이 원칙"이라면서도, 이번 제안의 특수성을 인정했다.시 측은 "북한동의 경우에는 말씀하신 대로 주민 오해와 단어의 부정적 인식 가능성이 있을 수 있다"고 공감하며, "법정동 명칭 변경을 통해 오해를 해소하고, 명산인 북한산이 고양시에 있다는 지역 정체성 강화 등에 긍정적 파급효과가 있다고 판단된다"며 채택 사유를 밝혔다.물론 당장 내일부터 주소가 바뀌는 것은 아니다. 행정구역 명칭 변경은 역사성과 영속성을 고려해야 하며, 자치법규 개정이 필요한 사안이다. 고양시는 향후 명칭 변경 대상 지역에 대한 실태조사와 의견 수렴 과정을 거쳐 신중하게 검토하고 추진할 계획임을 알렸다.이번 명칭 변경 추진이 더욱 시의적절한 이유는 바로 '북한산성'의 유네스코 세계문화유산 등재 추진 일정과 맞물려 있기 때문이다.현재 경기도와 고양시 그리고 서울시는 한양도성, 탕춘대성과 함께 북한산성을 유네스코 세계문화유산으로 등재하기 위해 총력을 기울이고 있다. 당장 이번 달인 2026년 1월 중으로 유네스코에 등재 신청서가 제출될 예정이며, 이후 현장 실사 등을 거쳐 2027년 7월경 최종 등재 여부가 결정된다.이 중요한 시기에 해당 지역의 법정동 명칭이 '북한산동'으로 명확해진다면, 이는 세계유산으로서의 브랜드 가치를 높이는 데에도 크게 기여할 것이다. 세계인들에게 이곳이 단순한 'North Han Village'가 아닌, 'Bukhansan Mountain Village'임을 직관적으로 알릴 수 있기 때문이다.사실 북한동에는 아픈 역사도 서려 있다. 북한산성 계곡을 따라 형성되었던 집단 거주지였던 이곳은 북한산 국립공원 정비 사업과 수질 보호 등을 이유로 2000년대 중반부터 이주 사업이 진행되었다. 계곡을 메우던 식당과 주택들은 철거되었고, 주민들은 삶의 터전을 떠나야 했다.현재 그 자리에는 '북한동 역사관'만이 덩그러니 남아, 이곳이 한때 많은 사람들이 북적이던 마을이었음을 증언하고 있다. 마을은 사라졌지만, 그 땅의 이름인 '법정동'은 남아있다. 이제 그 남겨진 이름이 '북한산동'으로 다시 태어날 준비를 하고 있다. 이는 떠난 주민들에게도, 그리고 이곳을 찾는 등산객들에게도 더욱 자랑스러운 이름이 될 것이다.이번 제안 채택은 '시민의 힘'이 행정을 어떻게 긍정적인 방향으로 이끌 수 있는지 보여주는 좋은 사례다. 내가 무심코 지나쳤다면 '북한동'은 여전히 낡은 이름으로 남았을 것이다. 하지만 문제의식을 느끼고, 논리적으로 설득하고, 정해진 절차에 따라 건의했을 때 변화는 시작되었다.필자 개인의 제안으로 시작되었지만, 이제 이 일은 고양시 전체의 과제가 되었다. 앞으로 진행될 실태조사와 조례 개정 과정에서도 고양시의 적극적인 행정과 시민들의 따뜻한 관심이 이어지기를 기대한다.2027년 7월, 유네스코 세계문화유산 위원회에서 "북한산성"이 호명되는 그날, 그 주소지가 자랑스러운 "경기도 고양시 덕양구 북한산동"으로 전 세계에 타전되기를 희망한다.나는 오늘, 내가 사는 도시의 이름을 바꾸는 작은 역사를 썼다. 그리고 그 역사는 이제 막 첫 페이지를 넘겼을 뿐이다.