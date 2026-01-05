"용돈 모아 연탄 100장 기부, 게임 아이템 살 때 보다 기분 좋아요"

큰사진보기 ▲보호복을 입은 8살 최윤지 양이 고등학교에 입학하는 학생으로 부터 연탄을 받고 있는 모습. 현장에는 초등학교 입학을 앞둔 어린이부터 고등학교 입학을 앞둔 청소년까지 남녀노소 다양하게 봉사활동을 이어갔다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"연탄이 이렇게 무거운 줄 몰랐어요. 그런데요, 게임보다 더 재미있어요."

"여기 오니까 이모들이 잘한다고 칭찬해줘서 기분이 좋고, 연탄 옮기는 것도 재미있어요. 다음에 또 하고 싶어요."

큰사진보기 ▲비닐하우스 연탄 창고 안에서 봉사자들이 연탄 가루로 검게 물든 손을 들어보이며 화사하게 웃고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"봉사는 핫팩 같아요. 마음을 열고 현장에 나오면, 이렇게 추운 날에도 사람들의 체온뿐 아니라 마음의 온도까지 나누게 돼요. 그 마음이 핫팩처럼 뜨끈해지는 것 같아요."

"이웃을 사랑하는 마음이에요. 이웃을 사랑하는 마음이고, 그 마음은 결국 저에게 다시 돌아오는 것 같아요. 오늘은 아이들과 함께 나왔는데, 연탄 나눔을 마쳤을 때 우리 아이들이 '우리가 나눈 사랑이 어떤 모습으로 다시 돌아오는지' 느낄 수 있는 시간이 되었으면 좋겠어요."

"새해 첫 봉사활동으로 내봄눈 연탄 기부금으로 마련한 연탄을 대산 지역에 배달하고 왔습니다. 겨울이 될 때마다 추위 속에서도 현장을 지키는 봉사자들의 모습은 늘 존경스럽습니다. 오랜 시간 꾸준히 이어진 이 손길들 덕분에 누군가의 겨울은 조금 덜 춥게 지나갈 수 있다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲연탄 나눔 현장에서 최호인 학생이 용돈을 모은 기부 저금통을 들어 보이며 미소짓고 있다. ⓒ 최재영 관련사진보기

"연탄을 기부했어요. 연탄이 한 장 한 장 쌓이는 걸 생각하면, 게임 아이템을 사거나 맛있는 걸 사 먹는 것보다 훨씬 기분이 좋아요. 그냥 기분이 좋아서 한 일인데 칭찬도 많이 받았어요. 다음에는 연탄을 더 많이 기부하고, 봉사 시간 100시간을 채우는 게 목표예요."

"이 학생은 요즘 아이답지 않게 의젓하고 속이 깊습니다. 어려서부터 부모를 따라 봉사활동을 하며 자연스럽게 몸에 배어 있어요. 이런 아이의 미래가 얼마나 밝을지 벌써 눈에 보이지 않나요? 서산의 미래이자, 나아가 대한민국의 미래입니다."

큰사진보기 ▲사단법인 내생애봄날 눈이부시게 회원들이 대산 기은리에서 연탄 기부 및 배달 봉사를 진행했다. ⓒ 문수협 관련사진보기

​"연탄을 처음 만져본 날이었어요. 이렇게 가까이서, 이렇게 오래 바라본 것도 처음이었죠. 그동안 연탄은 그냥 방을 데우는 오래된 난방 방식이라고만 생각했는데, 가만히 들여다보니 반짝이고 있더라고요.

연탄은 사람과 사람을 이어주고, 나이와 세대를 자연스럽게 넘어 마음을 연결해 주고 있었어요. 마음을 나누러 왔다고 생각했는데, 돌아보니 오히려 제가 더 채워지고, 더 반짝이게 된 시간이었습니다."

큰사진보기 ▲아이부터 어른까지 함께 모인 봉사자들이 비닐하우스 연탄 창고 앞까지 인간띠를 만들어 연탄을 나르고 있다. ⓒ 문수협 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

8살 최윤지 어린이는 새해 첫 봉사 현장에서 어른들 사이에 묵묵히 서서 연탄을 날랐다. 시작할 때부터 마칠 때까지 때로는 진지하게, 또 때로는 천진하게. 윤지의 손에 쥔 것은 장난감도, 게임기도 아닌 3.65kg짜리 연탄이었다. 윤지는 이날 연탄 500장을 옮겼다.이번 연탄 배달 봉사는 지난 3일 진행됐다. 사단법인 내생애봄날 눈이부시게(아래 내봄눈) 회원들은 연탄 기부금으로 마련한 연탄을 싣고 충남 서산시 대산읍 기은리로 향했다. 야트막한 산 아래 시골 끝자락에 자리한 집으로 이어지는 풍경은 어딘가 1980년대에 멈춰 선 듯 보였다.현장에 도착하자 마당으로 올라가는 길을 따라 사람들이 줄을 섰다. 연탄은 손에서 손으로 옮겨졌다. 연탄 옮기기는 마치 '인간띠'가 되어 나르는 작업이었다. 무거운 연탄이 한 사람의 손에 오래 머물지 않도록, 서로의 속도에 맞춰 끊기지 않는 흐름을 만들었다. 윤지의 소감은 짧고 또렷했다.김주원 회원은 봉사를 '핫팩'에 비유했다.최경화 회원은 아이들과 함께 현장을 찾았다.김은혜 내봄눈 대표는 이번 연탄 나눔의 의미를 이렇게 전했다.이날 현장엔 또 다른 '작은 어른'이 있었다. 동암초등학교 4학년 최호인 학생은 2026년 첫 연탄 100장 기부에 참여했다. 봉사 때마다 이모·삼촌들이 준 용돈을 모아 마련한 기부였다.이날 현장에 함께한 김명환 대표(따뜻한한반도 사랑의연탄나눔운동 서산·태안)는 최호인 학생을 소개하며 이렇게 말했다.봉사를 마친 뒤 한현진 회원은 연탄을 이렇게 바라봤다.지난 3일, 대산 기은리의 끝 집으로 향한 연탄은 집을 데우는 연료이기 전에 마음을 잇는 사랑이었다. 인간띠로 이어진 손길들이 연탄을 옮겼고, 그 연결 속에서 아이는 웃었고 어른은 자신의 체온을 조금씩 나누듯 연탄을 나르고 쌓았다.그리고 "다음에 또 오고 싶다"는 약속이 남았다. 겨울 한복판에서, 가장 따뜻한 풍경이 그렇게 이어지고 있었다.