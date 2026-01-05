20년 숙원 제3연륙교, 내일 개통… 인천 미래 잇는 '상징의 다리'

큰사진보기 ▲제3연륙교 개통 기념식 에서 내빈 인사말인사말을 하려 나선 내빈들 ⓒ 김정형 관련사진보기

큰사진보기 ▲정리된 제3연륙교 도로명일 개통을 위해 정리된 연륙교 도로 ⓒ 김정형 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사후 불꽃쇼행사후 불꽃쇼를 진행하고 있다. ⓒ 김정형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다. 제3연륙교의 이름은 아직 설정되지 않았다. 좋은 이름으로 만들어졌으면 좋겠다.

인천 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는 제3연륙교가 20여 년간의 추진 논의를 마무리하고 5일 공식 개통한다. 이를 기념하는 개통 기념식이 지난 4일 오후 4시 30분부터 제3연륙교 현장에서 개최됐다.이날 기념식에는 유정복 인천시장을 비롯해 김교흥(인천서구갑), 이용우(인천서구을) 더불어민주당 의원과 배준영 국민의힘 의원(인천중구강화군옹진군), 김정헌 중구청장, 강범석 서구청장, 문경복 옹진군수, 시·구의원, 관계자와 시민 등 150여 명이 참석했다. 찬바람이 부는 겨울바다 한가운데에서 행사가 진행됐지만, 참석자들은 오랜 숙원이 현실이 된 역사적인 순간을 함께하며 밝은 표정으로 자리를 지켰다.제3연륙교는 2006년 경제자유구역 실시계획에 처음 반영된 이후 손실보상 문제와 환경 이슈 등으로 추진에 난항을 겪어왔다. 그러나 2015년 인천시가 직접 문제 해결에 나서며 사업이 전환점을 맞았고, 2020년 12월 착공식을 거쳐 2021년부터 본격적인 공사가 진행됐다. 이후 2025년 교량 상부 구조물과 케이블 등 핵심 공정을 완료하며 마침내 개통을 눈앞에 두게 됐다.유정복 시장은 기념사에서 "제3연륙교는 단순한 도로가 아니라 인천의 꿈과 대한민국의 미래를 여는 중요한 전환점"이라며 "영종과 청라를 넘어 인천 전체의 성장과 시민 행복을 앞당기는 초석이 될 것"이라고 강조했다.제3연륙교는 차량 통행 기능을 넘어 보행로와 자전거도로를 갖췄으며, 세계 최고 높이인 180m 전망대를 포함한 복합 관광 인프라로 조성됐다. 향후 스타필드, 대형 의료시설, 시티타워 등 인근 개발 사업과 맞물려 새로운 관광 명소이자 지역 경제 활성화의 중심축이 될 것으로 기대를 모으고 있다.국회의원과 지역 인사들 역시 축사를 통해 "제3연륙교는 인천의 균형 발전과 세계로 나아가는 관문"이자 "영종과 청라를 단순한 경유지가 아닌 목적지로 바꾸는 상징적인 다리"라고 평가하며, 다리 명칭 선정과 접근성 개선 등 향후 과제의 중요성도 언급했다.행사 후반에는 점등식과 함께 약 20초간의 미디어파사드 조명 연출이 펼쳐졌고, 인천시 마스코트 버미·꼬미·애이니의 모티브인 백령도 천연기념물 점박이물범의 깜짝 퍼포먼스도 이어졌다. 이후 유지관리동에서는 교량 점등과 불꽃쇼가 진행되며 개통 기념식의 대미를 장식했다.20년의 기다림 끝에 모습을 드러낸 제3연륙교는 이제 인천의 새로운 관문이자, 시민들의 염원과 미래 비전을 잇는 상징의 다리로 힘찬 첫발을 내딛게 됐다.