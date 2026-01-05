"3.1절 명칭, 3.1독립선언절로 바꾸자"... 그 이유는?

▲지난 10월 23일 중국 상해 홀리데이인 홍차오시지아오 호텔에서 열린 ‘민주공화국 실현과 평화 행동, 시민이 잇는 3·1의 길’이라는 주제의 학술 세미나 장면. 당시 나종목 흥사단 독립유공자후손돕기본부 상임대표가 3·1독립선언절 명칭 변경 국민운동 추진을 제안했다. ⓒ 흥사단 관련사진보기