품위 있는 어른이 되는 법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲수선사고즈넉한 겨울 풍경속의 절 외관 ⓒ 전둘진 관련사진보기

'나는 어린이의 품위를 지켜 주는 품위 있는 어른이 되고 싶다. 어린이 앞에서만 그러면 연기가 들통나기 쉬우니까 평소에도 그런 사람이 되고 싶다. 감사를 자주 표현하고, 사려 깊은 말을 하고, 사회 예절을 지키는 사람, 세상이 혼란하고 떠들썩할 때일수록 더 많이, 결코 자연스럽지 않은 노력을 기울여야 한다.'

12월 마지막 주말은 고즈넉한 산사에서 보내기로 했다. 오랜만에 언니와 동행한 길이라서 더욱 발걸음이 가벼웠다. 절을 한가로이 거닐던 중 갑자기 아이 표정이 어두워졌다."엄마... 나 휴대폰이 또 없어졌어."영화관에서 폰을 잃어버렸다 찾은 날이 일주일도 채 되지 않은 터라 나의 눈은 금세 세모로 변했다."핸드폰 잘 챙기라고 했잖니. 혹시 폰 어디다 뒀는지 짚이는 데 있어?"당황한 아이는 우물거리더니 생각나지 않는다고 했다. 절 내부를 들렀던 순서대로 다시 돌아보기로 했다. 대나무 숲, 정원 가운데 소나무를 지나 소원 돌탑으로 갔다. 행여나 폰을 찾지 못할까 봐 조마조마했다. 다행히 폰은 소원을 적는 돌탑 위에 놓여 있었다. 안도의 숨을 내쉬자마자 아이에게 잔소리 아닌 잔소리를 늘어놓았다.중간에 언니가 중재하지 않았다면 아이 마음에 상처를 남겼을지도 모른다. 분위기도 전환할 겸 딸기 케이크가 맛있다는 카페에 들르기로 했다. 어느 정도 달렸을까. 도착지를 10여 분 앞두고 이상하리만큼 가뿐한 느낌이 들었다. 순간 불안감과 함께 싸한 느낌이 온몸을 감쌌다. 불길한 징조는 현실로 드러났다.'어라, 가방이 없다?'등 뒤에도 다리 위에도 차 앞좌석, 뒷좌석에도 가방이 없었다. 아이 폰을 찾고 정신없이 주차장으로 내려가느라 정작 가방은 챙기지 못했나 보다. 기억을 더듬어보니 법당에서 절을 하고는 가방을 그대로 두고 나온 것 같았다. 다시 절로 돌아갈 생각을 하니 머릿속이 캄캄해졌다. 꽤 시간이 흐른 뒤라서 가방이 그대로 있을지도 의문이었다."절인데 설마 손을 탔겠어? 그대로 있을 거야. 걱정하지 마."잔뜩 그늘진 나의 얼굴을 보며 언니가 안심시켜 주었다. 돌아온 길을 되돌아가는 시간은 더디게만 느껴졌다."애한테 걸핏하면 물건 잃어버린다고 야단치더니... 엄마도 별수 없다, 그지?"언니 한 마디로 무겁게 내려앉은 공기가 한결 가벼워졌다. 한동안 의기소침한 채 침묵에 잠겨 있던 아이가 그제야 빙그레 웃었다. 절에 전화를 걸어 분실한 가방의 행방을 물었다."혹시 법당에 검은색 네모난 가방 하나 없던가요?""아, 네~ 안 그래도 가방 잘 맡아두고 있습니다. 오셔서 찾아가시면 됩니다."다행이다. 감사 인사를 전하고 전화를 끊었다. 안도감과 함께 아이에 대한 미안함이 밀물처럼 밀려왔다. 아이 실수에는 단호하지만 어른 실수에는 왜 이리 관대할까. 몸집과 목소리가 작다는 이유로 소소한 실수도 가혹하게 다루는 건 아닐까. 문득 김소영 작가의 <어린이라는 세계>라는 책이 떠올랐다.아이는 작고 여릴 뿐 한 사람 몫을 톡톡히 해내고 있다. 과소평가하며 가르치려 드는 건 어른의 편협함 때문은 아닐까. 아이도 엄연한 사회 일원으로, 한 인간으로서 존중받아야 마땅하다. 책을 읽을 당시만 해도 아이 품위를 지켜주자며, 품위 있는 어른이 되자며 수없이 되뇌었건만 세상의 파도는 또다시 오만한 얼굴을 데려다 놓았다. 1시간 전으로 돌아가 아이에게 사과하고 싶었다.'폰을 잃어버릴 수도 있고 물건을 깜빡할 수도 있어. 누구나 실수를 하니까 괜찮아. 덜컥 화부터 내서 미안해.'걱정과 불안, 안도와 감사 사이를 몇 번이나 오가며 분실 소동은 일단락되었다. 가방을 무사히 찾은 후 비로소 긴장이 풀렸다.참고로 수선사는 지리산 동남쪽 끝자락 마지막 봉우리인 웅석봉 기슭에 위치한 사찰로, 소나무와 잣나무 숲으로 둘러싸인 매우 소담한 절이다. '수선(修禪)'은 '선(禪, 참선)을 닦는다'는 의미로, 불교에서 참선 수행을 뜻한다고 한다. 아담하고 정원이 아름다워 전국에서 많은 사람이 찾기로 유명하다.수선사에서 한 해의 어수선한 끝을 참회로 마무리했다. 새로운 해는 더 깊고 우아하게, 품위 있는 어른으로 시작될 것이다.