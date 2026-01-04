"대통령 트럼프를 국제형사재판소에 기소하라"

큰사진보기 ▲평화와통일을여는사람들, 5일 낮 12시 30분 부산 미국영사관 앞 1인시위 예고. ⓒ 부산평통사 관련사진보기

미국이 베네수엘라를 무력으로 침공해 니콜라스 마두로 대통령을 체포·압송하자 한국 시민사회에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 규탄하는 목소리를 내고 있다. 부산평화와통일을여는사람들, 경남자주통일평화연대, 경남진보연합은 1인시위와 기자회견을 열어 입장을 낼 것이라고 4일 밝혔다.3일 미국이 베네수엘라를 침공해 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다. 미국은 마두로 정권이 대규모 마약 판매를 기획·방조했다는 명분을 내세워 '확고한 결의(Operation Absolute Resolve)'라 명명한 작전을 펼쳤다.부산 평화와통일을여는사람들(평통사)은 5일 낮 12시 30분, 부산 미국영사관 앞에서 "베네수엘라를 무력 침공한 트럼프를 침략범죄와 전쟁범죄로 국제형사재판소에 기소하라. 마두로 대통령을 본국으로 송환하라"라는 제목으로 '트럼프 규탄 1인시위'를 벌인다.부산평통사는 미리 낸 자료를 통해 "미국 트럼프 행정부가 베네수엘라에 대한 무력침공과 마두로 대통령 체포·압송을 감행했다"라며 "트럼프 대통령은 '마약 밀반입 조직 소탕'을 위한 것이라고 주장하지만, 이는 불법침략을 정당화하기 위한 거짓 구실이다. 이로써 트럼프 대통령은 자신의 이해타산에 따라 타국에 대한 무력공격과 정권 교체를 서슴지 않는 세계평화 파괴의 주범임을 또다시 드러냈다"라고 지적했다.이들은 "베네수엘라에 대한 미국의 선박 격침, 민간인 생존자 살해, 유조선 나포와 해상봉쇄는 국제법을 유린한 폭거이자, 이번 본토 공습과 정권 교체 시도는 그 정점에 있다"라며 "이는 유엔헌장(2조 4항)의 무력행사 금지 원칙은 물론 민족자결 원칙(1조 2항), 주권평등 원칙(2조 1항), 내정불간섭 원칙(2조 7항)을 포함한 국제법의 일반원칙을 철저히 짓밟은 것"이라고 강조했다.그러면서 부산평통사는 "특히 트럼프 대통령이 공습 직후 미국 석유 기업들의 베네수엘라 진출을 공언하고 '안전하고 적절하며 현명한 (정권) 이양을 할 수 있을 때까지 우리가 베네수엘라를 운영하겠다'고 밝힌 것은 미국의 패권적·제국주의적 탐욕을 채우기 위한 현대판 식민지배 선언과 다를 바 없다"라고 지적했다.국제사회에 대해, 이들은 "이번 사태는 트럼프 행정부의 서반구 패권정책의 일환으로, 국제사회가 강력 대응하지 않는다면 불법 침공과 정권 교체 시도가 다른 중남미 국가나 타 지역 국가들에 대해서도 반복될 것"이라며 "국제사회는 트럼프 대통령과 그의 지시를 이행한 관료들을 국제형사재판소(ICC)를 통해 침략범죄 및 전쟁범죄로 기소하는 것을 포함해, 어떤 수단과 방법을 써서라도 미국의 반복되는 불법적·반인도적·반인권적 행태에 제동을 걸어야 한다"라고 촉구했다.부산평화와통일을여는사람들은 "미국 정부는 마두로 대통령의 신변 안전을 보장하고, 조건 없이 본국으로 송환해야 하며, 베네수엘라 인근에 배치된 모든 군사력을 철수해야 한다"라며 "미 트럼프 정권의 베네수엘라 침공과 정권 교체 시도를 규탄하며 부산 미 영사관 앞에서 1인 시위를 진행한다"라고 밝혔다.경남자주통일평화연대, 경남진보연합은 "날강도 미국의 베네수엘라 침략을 강력히 규탄한다"라는 제목으로 5일 오전 경남도청 앞에서 기자회견을 연다.이들은 미리 낸 자료를 통해 "이번 범행에서 미국은 150대가 넘는 항공기를 동원해 베네수엘라 수도 카라카스를 공격했으며, 트럼프 대통령은 정권 이양이 이루어질 때까지 베네수엘라를 통치하고 미국 석유기업의 진출을 허용해 이익을 취하겠다고 공공연히 선언했다"라고 밝혔다.경남자주통일평화연대·경남진보연합은 "오늘날 미국은 관세와 경제안보 압박, 군사적 침략에 이르기까지 다양한 방법으로 타국의 주권을 짓밟고 있다"라며 "이를 강력히 규탄하며, 제국주의 침략을 견결히 반대하는 전 세계 양심들과 함께 이에 맞서 싸워 나갈 것"이라고 밝혔다.