원내대표 출마 한병도 "비상상황… 의원들 스스로 돌아봐야"

▲오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기