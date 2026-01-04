원내대표 출마 한병도 "비상상황… 의원들 스스로 돌아봐야"

더불어민주당 한병도 의원(3선, 전북 익산시을)은 "이재명 정부 출범 7개월, 모든 역량을 결집해 민생 입법과 내란 척결에 노력해야 할 중차대한 시기에 원내지도부 공백이라는 비상 상황을 맞아 큰 책임감을 느낀다"며 4일 원내대표 보궐선거 출마를 선언했다.
한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대통령 임기 초 1년은 5년 임기 전체의 성패를 가르는 골든타임이다. 단 한 순간도 긴장감을 늦춰선 안 된다", "소속 의원들과 당정청이 24시간 소통할 수 있는 핫라인을 원내지도부 내에 마련하겠다"라고 약속했다.
민주당은 최근 불거진 강선우 의원(탈당 뒤 현재 무소속)-김병기 전 원내대표의 '공천 헌금 수수 의혹' 건으로 매우 곤혹스러운 상황이다(관련 기사: '공천헌금' 의혹에 "일탈" 강조하는 민주당... "특검 생각 안해" https://omn.kr/2gl24
).
한 의원은 회견 직후 기자들과 만나 관련 질문에 "당은 가장 강하게 대응했다. (강 의원) 제명조치는 당에서 할 수 있는 강한 조치다. (김 전 원내대표 의혹 조사를) 윤리심판원, 윤리감찰단 등에서도 하고 있기 때문에 결과가 조만간 나올 것"이라며 "저희(민주당 의원)들이 스스로 돌아보고 다시 긴장하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
직전 예산결산특별위원회 위원장이던 한 의원은 출마 선언하며 위원장직을 4일 내려놓겠다고 밝혔다. 그는 "제가 어떤 기득권도 가지지 않고 원점에서 한다는 의미로, 또 이번 선거 승리를 만든다는 다짐으로 예결위원장직을 사임한다"고 말했다.
한 의원은 "당내의 다른 의견을 통합하고 당-정-청의 삼위일체를 이뤄낼 경험 많은 원내대표가 바로 지금 필요하다. 저는 대통령의 국정철학이 국회에서 어떻게 실현되고, 법안으로 만들어지는지 그 누구보다 잘 알고 있다"며 지지를 호소했다.
한 의원은 문재인 정부 시절 정무수석을 지냈고, 지난해 조기 대선 때 이재명 후보 캠프 상황실장으로 일했다.
앞서 출마를 선언한 진성준·박정·백혜련 의원에 이어 한 의원이 추가 출사표를 던지면서, 원내대표 보궐선거는 '4파전'이 됐다. 선거는 오는 11일 진행될 예정이다.