정치

26.01.04 17:26최종 업데이트 26.01.04 17:26

원내대표 출마 한병도 "비상상황… 의원들 스스로 돌아봐야"

4일 출마선언 "중차대한 시기에 원내지도부 공백... 의원-당정청 간 핫라인 마련하겠다"

원내대표 보궐선거 출마하는 민주당 한병도 의원 더불어민주당 한병도 의원이 4일 국회에서 원내대표 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다.
원내대표 보궐선거 출마하는 민주당 한병도 의원더불어민주당 한병도 의원이 4일 국회에서 원내대표 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

더불어민주당 한병도 의원(3선, 전북 익산시을)은 "이재명 정부 출범 7개월, 모든 역량을 결집해 민생 입법과 내란 척결에 노력해야 할 중차대한 시기에 원내지도부 공백이라는 비상 상황을 맞아 큰 책임감을 느낀다"며 4일 원내대표 보궐선거 출마를 선언했다.

한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대통령 임기 초 1년은 5년 임기 전체의 성패를 가르는 골든타임이다. 단 한 순간도 긴장감을 늦춰선 안 된다", "소속 의원들과 당정청이 24시간 소통할 수 있는 핫라인을 원내지도부 내에 마련하겠다"라고 약속했다.

민주당은 최근 불거진 강선우 의원(탈당 뒤 현재 무소속)-김병기 전 원내대표의 '공천 헌금 수수 의혹' 건으로 매우 곤혹스러운 상황이다(관련 기사: '공천헌금' 의혹에 "일탈" 강조하는 민주당... "특검 생각 안해" https://omn.kr/2gl24 ).

한 의원은 회견 직후 기자들과 만나 관련 질문에 "당은 가장 강하게 대응했다. (강 의원) 제명조치는 당에서 할 수 있는 강한 조치다. (김 전 원내대표 의혹 조사를) 윤리심판원, 윤리감찰단 등에서도 하고 있기 때문에 결과가 조만간 나올 것"이라며 "저희(민주당 의원)들이 스스로 돌아보고 다시 긴장하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

직전 예산결산특별위원회 위원장이던 한 의원은 출마 선언하며 위원장직을 4일 내려놓겠다고 밝혔다. 그는 "제가 어떤 기득권도 가지지 않고 원점에서 한다는 의미로, 또 이번 선거 승리를 만든다는 다짐으로 예결위원장직을 사임한다"고 말했다.

한 의원은 "당내의 다른 의견을 통합하고 당-정-청의 삼위일체를 이뤄낼 경험 많은 원내대표가 바로 지금 필요하다. 저는 대통령의 국정철학이 국회에서 어떻게 실현되고, 법안으로 만들어지는지 그 누구보다 잘 알고 있다"며 지지를 호소했다.

한 의원은 문재인 정부 시절 정무수석을 지냈고, 지난해 조기 대선 때 이재명 후보 캠프 상황실장으로 일했다.

앞서 출마를 선언한 진성준·박정·백혜련 의원에 이어 한 의원이 추가 출사표를 던지면서, 원내대표 보궐선거는 '4파전'이 됐다. 선거는 오는 11일 진행될 예정이다.

오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4
오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4 ⓒ 연합뉴스




    정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

